Il film Odissea di Christopher Nolan riceve una recensione in anteprima dal fratello Jonathan

Il fratello minore di Christopher Nolan, il produttore e sceneggiatore Jonathan Nolan, ha condiviso la sua sincera recensione del prossimo adattamento cinematografico dell’Odissea realizzato dal regista. Basato sull’antico poema epico mitologico greco di Omero, l’Odissea di Nolan segue le vicende di Ulisse, interpretato da Matt Damon, mentre lui e i suoi uomini intraprendono il difficile viaggio decennale verso Itaca dopo aver combattuto nella altrettanto lunga guerra di Troia.

Considerando il materiale di partenza, che include mostri, divinità e creature mistiche in abbondanza, Odissea sarà sicuramente l’opera più fantastica e articolata di Nolan fino ad oggi. È anche il primo film girato interamente con telecamere IMAX, segnando una nuova era nella produzione cinematografica. Quando i biglietti per le proiezioni IMAX sono stati messi in vendita lo scorso anno, sono andati esauriti quasi immediatamente.

Ora, mentre cresce l’attesa per l’uscita del film prevista per l’estate, Jonathan Nolan ha rivelato a CinemaBlend di aver avuto la fortuna di vedere in anteprima l’ultimo film di suo fratello. Sebbene abbiano già collaborato in passato, in particolare per Memento, The Prestige e Il cavaliere oscuro, il fratello minore Nolan non è coinvolto nella realizzazione dell’Odissea. “Ho visto l’Odissea. È fantastico. È un risultato incredibile”, ha detto.

“Da giovane ero affascinato dall’Iliade e dall’Odissea, e ho avuto alcune conversazioni divertenti con Chris su dove lo avrebbe portato. È un film spettacolare”, ha continuato. Nolan ha anche confermato di aver visto l’intero film, ribadendo che lo ha trovato “fantastico”.

Nolan ha poi condiviso ciò che ricordava dell’amore che suo fratello maggiore nutriva da sempre per la narrazione e la realizzazione di film: “Alcuni dei miei primi ricordi riguardano Chris… che girava film. Ha sette anni più di me, sei o sette anni. Quindi, quando avevo due o tre anni, lui era già, sapete… mia madre gli aveva dato la telecamera Super 8 di mio padre e lui era già al lavoro”. “È stato un lungo viaggio”, ha concluso.

È interessante notare che lo stesso Christopher Nolan ha recentemente rivelato che anche lui è stato ispirato e affascinato dalla mitologia greca e latina fin dall’infanzia. In un’intervista rilasciata lo scorso anno a Empire, il regista premio Oscar ha rivelato che uno dei suoi primi ricordi è quello di aver visto “una recita scolastica dell’Odissea quando aveva cinque o sei anni”.

Da allora, l’influenza della mitologia è rimasta con lui. “Penso che sia dentro tutti noi, davvero”, ha detto il regista. “E quando inizi ad analizzare il testo e ad adattarlo, ti rendi conto che tutti questi altri film – e tutti i film a cui ho lavorato – provengono dall’Odissea. Emma [Thomas, moglie di Nolan e sua collega produttrice] lo ha espresso al meglio quando abbiamo annunciato il progetto per la prima volta: è fondamentale”.

Quello che sappiamo sul film Odissea di Christopher Nolan

Il film vanta un ricco cast composto da Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth e Corey Hawkins. Per quanto riguarda la trama, questa segue Odisseo, il leggendario re greco di Itaca, nel suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. La narrazione descrive i suoi incontri con esseri mitici come il ciclope Polifemo, le sirene e la maga Circe, culminando nel suo tanto atteso ricongiungimento con la moglie Penelope.

Ad oggi sappiamo unicamente che Matt Damon interpreta Odisseo, mentre Tom Holland è suo figlio Telemaco, Jon Bernthal è Menelao, Benny Safdie è Agamennone e Charlize Theron è la Maga Circe. L’identità dei personaggi degli altri interpreti è ad oggi segreta. Sappiamo inoltre che Nolan ha girato il film interamente in formato IMAX, avvalendosi di nuove tecnologie realizzate appositamente per Odissea. Il regista ha inoltre limitato quanto più possibile l’uso di CGI, con l’obiettivo di ricreare quanto più possibile in modo pratico l’epico mondo descritto da Omero con il suo poema epico.

Odissea sarà distribuito al cinema da Universal Pictures dal 16 luglio 2026.