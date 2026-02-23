Scream 7: chi ha più probabilità di morire? Ecco la classifica

Alcuni personaggi moriranno in Scream 7, ma non tutti hanno le stesse probabilità di morire o di sopravvivere. Il settimo capitolo del franchise horror sta arrivando, avvicinandoci più che mai alla scoperta dell’identità del nuovo Ghostface che terrorizza Sidney Prescott (Neve Campbell). E il percorso verso la soluzione di questo mistero sarà, come sempre, costellato di vittime.

I film di Scream uccidono ogni volta numerosi personaggi, con almeno otto morti in ciascun capitolo. Questo dice molto su quanto sia pericolosa la situazione per tutti in Scream 7, che si tratti di Ghostface o di una delle tante vittime dell’assassino. Tuttavia, alcuni personaggi sono più al sicuro di altri. Con l’uscita ormai vicina, non c’è momento migliore per classificare i personaggi del film in base alla probabilità di morire.

Tatum Evans

Tatum Evans, la figlia di Sidney, sarà sicuramente in grande pericolo in Scream 7. Tuttavia, è difficile immaginare uno scenario in cui non riesca a uscire viva dal film.

Sarebbe troppo crudele e straziante per la storia di Sidney perdere anche la figlia, soprattutto considerando che prende il nome da Tatum Riley. Per quanto Scream 7 possa essere terrificante per lei, se c’è qualcuno di cui sono certo sopravviverà, è proprio Tatum. Dopotutto, potrebbe diventare la protagonista futura della saga.

Sidney Prescott

Le probabilità che il franchise uccida Sidney in Scream 7 non sono alte, ma non sono nemmeno pari a zero. Lo studio ha riportato Neve Campbell per un motivo, e difficilmente è quello di chiudere definitivamente la sua storia facendola morire. Sarebbe una scelta potenzialmente controversa, perché cancellerebbe per sempre il lieto fine della protagonista.

Detto ciò, la morte di Sidney non può essere esclusa del tutto. I film più recenti non hanno avuto paura di osare, e con Ghostface che torna a darle la caccia con legami al passato, questo potrebbe essere un punto adatto per concludere il suo arco narrativo. E se morisse sacrificandosi per salvare Tatum, ci sarebbe una forte motivazione emotiva per farlo ora.

Nonostante questo, la sua probabilità di morire resta inferiore rispetto a quella del resto del cast.

Gale Weathers

Se Scream 7 dovesse davvero osare eliminando una delle star originali del franchise, Gale Weathers è l’opzione più probabile. È l’unico personaggio presente in ogni capitolo e ha già affrontato molte perdite. Dopo aver sconfitto diversi Ghostface, non sorprenderebbe se questo fosse il film in cui non riesce a salvarsi.

Forse è per questo che non è stata messa particolarmente in evidenza nel marketing. Il ruolo di Gale potrebbe essere più ridotto questa volta, in vista di una fine prematura.

Chad e Mindy Meeks-Martin

Chad e Mindy sono gli unici personaggi di ritorno dagli ultimi due film di Scream, con Tara e Samantha Carpenter assenti (a causa del licenziamento di Melissa Barrera e dell’uscita di scena di Jenna Ortega). C’è quindi una certa incertezza su chi dei due, o se entrambi, riuscirà a sopravvivere.

È probabile che uno dei fratelli Meeks-Martin muoia al loro terzo incontro con Ghostface. Il franchise non è mai stato particolarmente clemente con i membri della stessa famiglia o con chi è legato a omicidi precedenti.

Se dovessi sbilanciarmi, direi che Mindy corre un rischio maggiore, dato che è la più esperta di cliché dei film horror. Potrebbe seguire le orme di suo zio Randy in Scream 2.

Gli amici di Tatum

Non conosciamo ancora i nomi dei personaggi interpretati da Mckenna Grace e Celeste O’Connor, ma il marketing li presenta come due delle amiche più strette di Tatum. E questo, nel franchise Scream, è un pessimo segno. Gli amici del bersaglio di Ghostface e/o dello stesso Ghostface vengono spesso uccisi: basti pensare a Robbie Mercer e Trevor Sheldon in Scream 4.

I personaggi di Grace e O’Connor hanno quindi alte probabilità di morire in Scream 7. È facile immaginarli coinvolti nella caccia di Ghostface a Tatum e finire vittime per essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, o come parte di un piano per tormentare la figlia di Sidney. Forse uno dei due sopravviverà, ma è difficile credere che ce la facciano entrambi.

Il personaggio di Anna Camp

Anna Camp interpreta la vicina di casa e migliore amica di Sidney in Scream 7, il che la rende uno dei personaggi più a rischio. Questi film non sono mai stati gentili con le persone vicine a Sidney: Tatum Riley (Scream) e Hallie McDaniel (Scream 2) sono morte entrambe mentre erano le sue migliori amiche. Anche la sua assistente, Rebecca Walters (Scream 4), è stata uccisa.

Vivendo così vicino, non sorprenderebbe vederla finire nel mirino di Ghostface — a meno che non sia lei stessa Ghostface. Ma anche in quel caso, la sua morte sarebbe praticamente certa entro la fine del film.

Il personaggio di Asa Germann

Anche il personaggio di Asa Germann resta avvolto nel mistero, ma difficilmente sopravviverà a Scream 7. Il marketing lo mostra poco, ma sembra essere l’uomo che sanguina mentre Ghostface lo trascina sul pavimento in una sequenza. Se nessuno interviene, il suo destino pare già segnato.

Anche Sam Rechner, Ethan Embry, Timothy Simons e Mark Consuelos fanno parte del cast e compaiono nel poster, ma non ci sono informazioni sui loro personaggi. È lecito considerarli tutti potenziali vittime per aumentare il numero di uccisioni di Ghostface.

Mark Evans

Il marito di Sidney, Mark Evans, sembra essere ucciso addirittura prima dell’uscita del film. I trailer di Scream 7 lo mostrano intrappolato in un telo e pugnalato ripetutamente da Ghostface. Considerando che gli interessi amorosi di Sidney sono spesso morti (Billy Loomis in Scream e Derek Feldman in Scream 2), la continuazione di questa tradizione non sorprenderebbe.

La sua apparente morte nei trailer ha fatto pensare che il marketing non rivelerebbe un colpo di scena così grande. Tuttavia, l’unico modo in cui potrebbe sopravvivere è se fosse lui stesso Ghostface. In tal caso, però, morirebbe sicuramente entro la fine: Sidney non permetterebbe a suo marito di vivere dopo aver tentato di uccidere lei e la loro figlia.

I personaggi di Michelle Randolph e Jimmy Tatro

Se ci sono due personaggi praticamente destinati a morire — e meritevoli del primo posto come vittime più probabili di Scream 7 — sono quelli interpretati da Michelle Randolph e Jimmy Tatro. Il marketing li mostra entrare nella vecchia casa dei Macher, ora trasformata in un Airbnb a tema Stab e Ghostface. Le immagini li mostrano mentre incontrano l’assassino, fermandosi poco prima delle vere e proprie scene di morte.

In quella che sembra essere la sequenza di apertura di Scream 7, il personaggio di Michelle cade dall’ultimo piano, con Ghostface a terra sotto di lei, coltello puntato verso l’alto pronto a colpirla all’impatto.

Il personaggio di Jimmy non si vede più: potrebbe essere Ghostface, oppure viene ucciso dall’assassino mascherato mentre l’intera casa va a fuoco. In entrambi i casi, sarebbe davvero sorprendente se riuscisse a sopravvivere a Scream 7.