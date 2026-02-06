Sean Baker e Michelle Yeoh insieme per Sandiwara, presentato a Berlino

Sandiwara di Sean Baker e Michelle Yeoh, un film realizzato in collaborazione con la casa di moda londinese Self-Portrait, sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino alla fine di questo mese.

Come riportato da Variety a dicembre, con Sandiwara il regista di Anora torna alle sue origini di riprese con iPhone per quella che viene descritta in un comunicato stampa come “un’esperienza cinematografica immersiva“. Si tratta del primo film del programma Self-Portrait Residency, lanciato lo scorso anno con l’obiettivo di invitare creativi “di tutte le discipline a collaborare con il brand per creare utilizzando il proprio stile distintivo“, si legge nel comunicato. L’iniziativa mette a disposizione di Self-Portrait “l’infrastruttura, le piattaforme, le risorse, i team e la rete di distribuzione per mettere in luce e promuovere creativi esterni, offrendo loro la libertà di sognare e creare”.

Con Yeoh nei panni di cinque personaggi diversi, Sandiwara è ambientato in Malesia e, secondo la sinossi, “va oltre la moda e si addentra nel mondo del cinema e della narrazione per catturare il cuore della cultura malese”. Il film prende il titolo dalla parola malese che significa “dramma, spettacolo teatrale o opera teatrale” ed è stato girato a Penang, con riprese culminate all’Hawker Center.

Il Festival di Berlino ospiterà una proiezione speciale di Sandiwara il 13 febbraio, seguita da una conversazione tra il regista e l’attrice. Sean Baker sarà presente anche alla cerimonia di apertura della Berlinale il 12 febbraio per consegnare a Michelle Yeoh l’Orso d’Oro alla Carriera di quest’anno.

Il Festival di Berlino si terrà dal 12 al 22 febbraio.