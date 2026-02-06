HomeCinema News2026

Sean Baker e Michelle Yeoh insieme per Sandiwara, presentato a Berlino

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Sean Baker
Sean Baker al Festival di Cannes. Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Sandiwara di Sean Baker e Michelle Yeoh, un film realizzato in collaborazione con la casa di moda londinese Self-Portrait, sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino alla fine di questo mese.

Come riportato da Variety a dicembre, con Sandiwara il regista di Anora torna alle sue origini di riprese con iPhone per quella che viene descritta in un comunicato stampa come “un’esperienza cinematografica immersiva“. Si tratta del primo film del programma Self-Portrait Residency, lanciato lo scorso anno con l’obiettivo di invitare creativi “di tutte le discipline a collaborare con il brand per creare utilizzando il proprio stile distintivo“, si legge nel comunicato. L’iniziativa mette a disposizione di Self-Portrait “l’infrastruttura, le piattaforme, le risorse, i team e la rete di distribuzione per mettere in luce e promuovere creativi esterni, offrendo loro la libertà di sognare e creare”.

Con Yeoh nei panni di cinque personaggi diversi, Sandiwara è ambientato in Malesia e, secondo la sinossi, “va oltre la moda e si addentra nel mondo del cinema e della narrazione per catturare il cuore della cultura malese”. Il film prende il titolo dalla parola malese che significa “dramma, spettacolo teatrale o opera teatrale” ed è stato girato a Penang, con riprese culminate all’Hawker Center.

Il Festival di Berlino ospiterà una proiezione speciale di Sandiwara il 13 febbraio, seguita da una conversazione tra il regista e l’attrice. Sean Baker sarà presente anche alla cerimonia di apertura della Berlinale il 12 febbraio per consegnare a Michelle Yeoh l’Orso d’Oro alla Carriera di quest’anno.

Il Festival di Berlino si terrà dal 12 al 22 febbraio.

Articolo precedente
Predator: Badlands dal 12 febbraio su Disney+
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved