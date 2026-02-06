Predator: Badlands dal 12 febbraio su Disney+

Predator: Badlands, il nuovo capitolo del franchise di Predator, arriverà in streaming su Disney+ il 12 febbraio.

Predator: Badlands approfondisce la tradizione Yautja introducendo i nuovi personaggi Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) e Thia (Elle Fanning), seguendoli in un viaggio da eroi sfavoriti plasmato da un’alleanza improbabile. Mescolando temi di sopravvivenza e scoperta di sé con combattimenti intensi, effetti visivi sorprendenti e momenti di umorismo, il film offre un’avventura ricca di azione ad alto rischio.

Ad oggi il film di maggior incasso nei 38 anni di storia del franchise, Predator: Badlands ha totalizzato 184,5 milioni di dollari in tutto il mondo, superando il precedente detentore del record, Alien vs. Predator del 2004 (177,4 milioni di dollari). Con la regia di Dan Trachtenberg, l’audace visione del film è stata accolta con entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica, vantando un punteggio del 95% Rotten Tomatoes® Verified Hot Popcornmeter e un punteggio dell’86% Certified Fresh Tomatometer. Il franchise completo dei film Predator è ora disponibile in streaming su Disney+.

La trama di Predator: Badlands

Ambientato nel futuro su un pianeta remoto e letale, Predator: Badlands segue le vicende di Dek, un giovane Predator emarginato dal suo clan, che trova un’improbabile alleata in Thia mentre intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo avversario finale.