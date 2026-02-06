Michael Shannon protagonista della rivisitazione moderna di Il Gabinetto del Dottor Caligari

L’iconico classico horror Il gabinetto del dottor Caligari sarà oggetto di una rivisitazione contemporanea da parte dei fratelli Dowdle, che hanno scelto Michael Shannon, co-protagonista della miniserie Waco candidata agli Emmy, per guidare il cast del progetto.

Il gabinetto del dottor Caligari sarà diretto da John Erick Dowdle (“No Escape”, “As Above So Below”) da una sua sceneggiatura, firmata insieme al fratello e socio di produzione Drew Dowdle.

Anton sta finanziando interamente il film e si occuperà dei diritti mondiali al prossimo European Film Market di Berlino. CAA Media Finance co-rappresenterà i diritti per il Nord America con Anton. Questo sconvolgente horror psicologico avrà come protagonista Michael Shannon (“L’uomo d’acciaio”, “Norimberga”) nei panni del cattivo del titolo, il dottor Caligari, un ipnotizzatore itinerante che si sposta di città in città con un sonnambulo sotto il suo controllo, lasciando una scia di raccapriccianti omicidi al suo passaggio. Quando il fidanzato di una giovane donna scompare misteriosamente, lei crede che in qualche modo il responsabile sia l’enigmatico Caligari. Il problema è che nessuno le crede.

“Avendo lavorato con Michael Shannon a diversi progetti, io e mio fratello abbiamo visto in prima persona l’intensità inquietante che riesce a portare anche nei momenti più semplici”, ha detto John Erick Dowdle. “L’idea di vederlo interpretare l’orribile Dottor Caligari è diventata per noi un’ossessione. La fiducia e la capacità creativa che abbiamo costruito insieme ci permetteranno di spingerci più in profondità e con più audacia nel reinventare questo iconico classico dell’Espressionismo tedesco per un pubblico moderno. Non potrei essere più entusiasta di dare vita a questo incubo con lui.”

Sébastien Raybaud (“Victorian Psycho”, “Greenland 2”) e Brandt Wrightsman (“Greenland 2”) produrranno per Anton, insieme a Drew Dowdle per Brothers Dowdle Productions e Stuart Manashil (“His House”, “Pieces of a Woman”). Le riprese principali inizieranno a giugno 2026.

L’originale Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene, un film muto tedesco uscito nel 1920, è ampiamente considerato il primo vero film horror e il più famoso esempio di cinema espressionista tedesco, che ha influenzato profondamente il periodo del noir statunitense degli anni ’40 e ’50.

Tra gli altri progetti imminenti di Anton figurano “My Darling California”, il thriller poliziesco dark-comico con Jessica Chastain, Josh Brolin, Chris Pine, Mikey Madison, Don Cheadle e Charles Melton, e “In Love”, un’illuminante storia d’amore moderna con George Clooney e Annette Bening. Di recente è stato annunciato il thriller sull’invasione aliena “Soon You Will Be Gone and Possibly Eaten” con Sophie Wilde, in vendita presso l’EFM.