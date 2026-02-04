Send Help: Rachel McAdams e Dylan O’Brien difendono uno dei momenti finali del film

Nel nuovo film di Sam Raimi, Send Help, Rachel McAdams interpreta Linda, che dopo un incidente aereo si ritrova bloccata su un’isola con il suo nuovo e crudele capo, Bradley Preston (Dylan O’Brien). Grazie alle profonde conoscenze di sopravvivenza di Linda e alle condizioni di Bradley, ferito e fuori dal suo ambiente, l’equilibrio di potere si sposta a favore di Linda. Alla fine di Send Help, lei lo uccide a colpi di mazza da golf e torna alla civiltà, dove diventa una celebrità amata che mente al mondo dicendo di essere l’unica sopravvissuta all’incidente.

Durante un’intervista con The National, la McAdams ha rivelato di essersi divertita a interpretare la trasformazione sempre più oscura di Linda e di averla vista come un modo appropriato per Linda di diventare il tipo di mostro che lei stessa detestava all’inizio del film. Ha anche ritenuto che, data la storia commovente di Linda, il finale fosse inizialmente pensato per far sì che lo spettatore festeggiasse il fatto che lei “l’avesse fatta franca”, anche se questa reazione potrebbe cambiare man mano che il pubblico riflette sul film.

“Adoro quei momenti in cui pensi di essere atterrato su un terreno solido e poi all’improvviso ti viene tolto il tappeto da sotto i piedi. Mi è piaciuto che questo film ne avesse alcuni, in cui all’improvviso ti viene la nausea. È diventata marcia, capisci? È come essere sulle montagne russe“, sono le parole dell’attrice.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, a O’Brien è invece stato chiesto se riteneva che il destino di Bradley fosse immeritato, soprattutto perché all’inizio della storia aveva salvato la vita a Linda quando lei era quasi caduta da una scogliera dell’isola. L’attore ha però confermato di non pensarla così, poiché è stato chiarito che lei è una sopravvissuta ad abusi, ma gli piace il modo in cui il film rende il pubblico a volte incerto se tifare per Linda o Bradley.

“Avrebbe potuto semplicemente rompergli il naso alla fine. Non sappiamo esattamente cosa sia successo. Questo è parte del divertimento del film. Personalmente, io tifo per Linda. Non è che non tifi anche per Bradley, ma è stato davvero interessante sentire le varie reazioni delle persone. Sono rimasto molto sorpreso nel sentire quante persone dicono: “Beh, Linda è un’assassina”. E io rispondo: “Beh, sì, ma ha subito abusi”, spiega l’attore.

Bradley ha poi aggiunto: “Ci sono così tanti aspetti interessanti di questi personaggi che danno una certa consistenza alle loro scelte e le rendono piuttosto discutibili. È chiaro che si stanno già formando due fazioni, ma mi piace che non sia tutto così netto. Mi piace che non sia una dinamica in bianco e nero. Durante la realizzazione del film eravamo consapevoli che a un certo punto dello spettacolo lo spettatore avrebbe potuto schierarsi con Bradley piuttosto che con Linda, ma è molto interessante vedere l’ago della bilancia oscillare da una parte all’altra. È una delle parti più divertenti del film”.

O’Brien ha anche difeso la scelta di Linda di mentire su ciò che è successo sull’isola, perché non vorrebbe che lei tornasse alla sua vita prima dell’incidente, dove era maltrattata e non apprezzata. Alla fine, però, spera che gli spettatori non si schierino troppo con Linda o Bradley, poiché entrambi i personaggi sono molto imperfetti e fanno scelte egoistiche.

“Ma Linda ha vissuto la sua vita come una persona a cui nessuno presta la minima attenzione o rispetto, quindi capisco perché non voglia assolutamente tornare in quel mondo. Cosa sei disposto a perdonare? Su cosa punterai? Lei arriva a comportamenti barbarici, ed è questo che rende davvero divertente la premessa che coinvolge questi personaggi. Dipende da quanta simpatia provi per lei, e quindi nemmeno io vorrei tornare [alla sua vita precedente]. Verrebbe salvata e riportata nella prigione che avevano già preparato per lei [in un ufficio satellite]. Non hanno mai prestato attenzione a come la trattavano nella civiltà, e lei sa che quello sarà di nuovo il suo destino”.

L’attore ha poi aggiunto: “Sì, penso solo che entrambi abbiano ragione. Entrambi hanno fatto scelte sbagliate. Dipende solo da quanto riesci a perdonare. Spero che non ci sia nessuna squadra, ad essere sinceri, e spero anche che non ci sia alcun fattore di genere in gioco. Sam e Rachel erano molto consapevoli di non voler essere troppo severi [riguardo] alle donne rispetto agli uomini sul posto di lavoro. È qualcosa di più universale. È una cosa umana. Chiunque può identificarsi con l’essere dalla parte più debole di questa dinamica in una società umana. Ancora una volta, è qui che provo simpatia per Linda”.

“Quando [la fidanzata di Bradley e la sua guida turistica] dicono a Linda di salire sulla barca e lasciare i suoi manghi perché non le serviranno più, la si vede aggrapparsi allo zaino che ha intrecciato e al cibo che ha raccolto lei stessa. – spiega Bradley – Si vede che ricorda come quel [vecchio] mondo non la trattasse come trattava gli altri. In quella versione della sua esistenza, ha avuto la peggio. Quindi è interessante inserire il suo personaggio in questo nuovo scenario e vedere fino a che punto si spingerà per aggrapparsi ad esso”.

“Adoro guardare personaggi imperfetti. Adoro il fatto che entrambi questi personaggi possano essere protagonisti e facilmente antagonisti. Adoro i film di questo tipo. Oggigiorno sono sempre più rari”, conclude l’attore.