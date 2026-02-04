HomeSerie TvNews

Cape Fear: Javier Bardem è Max Cady nella prima immagine della serie Apple TV+

Di Gianmaria Cataldo

-

Javier Bardem in Cape Fear
Javier Bardem in Cape Fear. Cortesia di Apple

Hollywood continua a tornare su proprietà intellettuali già note, e l’ultimo esempio è Cape Fear, nuova serie remake ispirata ai film del 1962 e del 1991. Il progetto vedrà Javier Bardem nel ruolo di Max Cady, con Amy Adams e Patrick Wilson nel cast nei panni della coppia presa di mira dal protagonista. Apple TV+ ha annunciato che la serie debutterà a livello globale venerdì 5 giugno 2026, con il rilascio dei primi due episodi. I successivi saranno disponibili con cadenza settimanale ogni venerdì. Contestualmente sono state diffuse anche le prime immagini ufficiali della serie, che mostrano Bardem, Adams e Wilson.

Amy Adams in Cape Fear
Amy Adams in Cape Fear. Cortesia di Apple

La storia è basata sul romanzo The Executioners di John D. MacDonald e segue le vicende di un avvocato perseguitato dal criminale Max Cady dopo la sua scarcerazione. Il materiale originale era già stato adattato per il cinema nel 1962 e poi nel 1991, in quest’ultimo caso con la regia di Martin Scorsese, versione rimasta celebre anche per le sue numerose citazioni nella cultura pop. Il personaggio di Max Cady è stato interpretato in passato da Robert Mitchum e Robert De Niro, e ora toccherà a Bardem offrirne una nuova incarnazione.

L’attore spagnolo è noto per ruoli di forte intensità, tra cui quello in Non è un paese per vecchi e in Skyfall. Già in precedenza le foto trapelate dal set davano un’idea piuttosto minacciosa del Max Cady di Bardem, che questa foto ufficiale sembra confermare come una versione molto pericolosa. La serie sarà composta da 10 episodi ed è affidata come showrunner a Nick Antosca, creatore di titoli come The Act e A Friend of the Family. Tra i produttori figurano anche lo stesso Martin Scorsese e Steven Spielberg, a conferma dell’alto profilo del progetto.

Patrick Wilson in Cape Fear
Patrick Wilson in Cape Fear. Cortesia di Apple

LEGGI ANCHE: Cape Fear: Patrick Wilson rivela come la serie andrà “oltre” il film di Martin Scorsese

ALTRE STORIE

