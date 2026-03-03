Sonic 4: iniziano le riprese con una prima foto dal set che anticipa l’arrivo di Amy Rose

Dopo averla fatta debuttare a sorpresa nella scena post-credits del film precedente (leggi qui la recensione), Jeff Fowler mantiene alta l’attesa per Amy Rose in Sonic 4. Lo sviluppo di un quarto film di Sonic era in fase di discussione già prima dell’uscita del terzo film, ed è stato infine confermato il giorno dopo il suo debutto nelle sale con una data di uscita prevista per il 2027. Finora, i dettagli della trama e del cast sono stati tenuti segreti, con Fowler che torna alla regia dopo aver diretto i primi tre film e Ben Schwartz che riprende il ruolo del riccio blu protagonista. Il ritorno di James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Keanu Reeves e Jim Carrey deve ancora essere confermato.

A poco più di un anno dal successo del terzo film, Fowler ha dunque ora rivelato sul suo account Twitter che le riprese di Sonic 4 sono ufficialmente iniziate. Il regista ha condiviso un’immagine di se stesso sul set (la si può vedere qui), con in mano un ciak e il martello di Amy, mentre si trova in un’area boschiva e verde circondato da schermi blu.

L’annuncio di Fowler dell’inizio della produzione del prossimo film arriva poco più di una settimana dopo che è stato reso noto che Kristen Bell, candidata ai Golden Globe, è stata scelta per doppiare Amy Rose nel sequel. Come nel caso di Tails di O’Shaughnessey e Shadow di Reeves prima di lei, Amy è stata introdotta nella scena a metà dei titoli di coda di Sonic 3, salvando Sonic dall’attacco di un esercito di robot Metal Sonic.

Sebbene si tratti di un’immagine generalmente semplice, un elemento degno di nota dell’entrata in scena di Amy in Sonic 4 dalla foto dal set di Fowler è che il martello di Amy è stato creato appositamente per la produzione. Ogni film ha utilizzato controfigure fisiche per i personaggi animati, e il team sembra adottare un approccio simile al secondo film, quando alcuni dei gadget di Tails sono stati portati in vita. Questo potrebbe, a sua volta, vedere un personaggio live-action brandire il martello di Amy per una scena d’azione.

Con la produzione del sequel ora ufficialmente in corso, sembra probabile che nelle prossime settimane verranno rivelate ulteriori conferme sul cast di Sonic 4. Quello che tutti i fan della serie attendono con impazienza è sapere se Carrey tornerà nei panni del Dr. Ivo Robotnik, alias Eggman, dato che il suo personaggio sembra essere morto alla fine del terzo film. Tuttavia, Carrey ha espresso la sua disponibilità a tornare per un quarto film, purché ci fossero una trama e una sceneggiatura interessanti che lo invogliassero a tornare.

Dato che Metal Sonic è un prodotto del lavoro di Robotnik, gli sceneggiatori Pat Casey e Josh Miller potrebbero trovare un modo per riportare in vita il personaggio dalla sua apparente scomparsa in modo da soddisfare gli interessi dell’attore. Indipendentemente dal ritorno del resto del cast, la conferma che Sonic 4 è ora in fase di riprese dovrebbe essere una gradita novità per il pubblico dopo aver atteso più di un anno per avere notizie al riguardo. Guardando i programmi di produzione dei capitoli precedenti, le ultime due pellicole hanno richiesto in genere dai tre ai quattro mesi per le riprese fisiche. Se il prossimo film avesse un programma simile, le riprese dal vivo terminerebbero all’inizio di agosto.

