Sonic The Hedgehog 4: data di uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo

L’amato velocista blu è pronto a tornare in Sonic the Hedgehog 4, e ci sono già tantissime novità sul prossimo capitolo della serie di film tratti dal videogioco. Basata sul personaggio titolare dell’universo videoludico Sega, la serie di film Sonic the Hedgehog segue Sonic e i suoi amici Tails e Knuckles mentre cercano di fermare i piani malvagi del Dr. Robotnik (Jim Carrey). Nell’ultima avventura, Sonic e la sua banda affrontano due generazioni di Robotnik e il loro nuovo alleato, il potentissimo Shadow the Hedgehog (doppiato da Keanu Reeves), che vuole distruggere il mondo intero.

Alzando la posta in gioco dopo due capitoli divertenti e ben accolti, Sonic the Hedgehog 3 ha ottenuto grandi elogi dalla critica (tramite Rotten Tomatoes) e segna una svolta più drammatica per la serie. Oltre a tutto ciò, l’ultimo film di Sonic ha anche introdotto Shadow, uno dei personaggi preferiti dai fan, e ha anticipato altri entusiasmanti personaggi dei giochi nel suo finale. Tutto ciò porta a un quarto capitolo, e sono già in corso i lavori per riportare il classico videogioco sul grande schermo. Anche se Sonic the Hedgehog 4 potrebbe essere ancora lontano, è già in fase di produzione.

Ultime notizie su Sonic The Hedgehog 4

Rivelata la data di uscita di Sonic 4

Con le cose che procedono già a ritmo serrato per il prossimo quarto capitolo, le ultime notizie confermano la data di uscita di Sonic the Hedgehog 4. Si sapeva già che il film puntava a un’uscita nel 2027, ma ora la finestra è stata ristretta al 19 marzo 2027. Ciò significa che il quarto capitolo arriverà poco più di due anni dopo l’uscita del terzo. Tuttavia, da qui ad allora è sempre possibile un cambiamento nella data di uscita.

Data di uscita di Sonic The Hedgehog 4

Il sequel è stato confermato nel 2024

Pochi giorni prima dell’uscita di Sonic the Hedgehog 3, la Paramount ha chiarito i propri piani per il franchise dando il via libera a un altro film. Sonic the Hedgehog 4 non solo è stato confermato, ma gli è già stata assegnata una data di uscita, il 19 marzo 2027. Questa notizia non solo suggerisce che il film fosse già in fase di sviluppo prima dell’annuncio, ma anche che la Paramount abbia probabilmente in mente un piano più ampio che coinvolge altri contenuti di Sonic the Hedgehog. Con una tempistica di produzione quasi identica a quella dei sequel precedenti, non c’è motivo di pensare che Sonic 4 non arriverà in tempo.

Dettagli sul cast di Sonic The Hedgehog 4

Sonic, Tails, Knuckles e Shadow torneranno?

Con ogni nuovo capitolo della serie di film Sonic the Hedgehog, il cast di adorabili personaggi si è ampliato per includere sempre più personaggi amati dai fan dei videogiochi. Si prevede che questa tendenza continuerà anche in Sonic the Hedgehog 4, e il finale di Sonic 3 ha persino introdotto alcuni nuovi personaggi che sicuramente torneranno. Altri ritorni includono quelli di Ben Schwartz nei panni di Sonic, Colleen O’Shaughnessey nei panni di Tails e Idris Elba nei panni di Knuckles, e il trio principale è diventato ancora più forte dopo gli eventi del terzo film.

La scena post-crediti in Sonic the Hedgehog 3 ha rivelato che Shadow è sopravvissuto all’Eclipse Cannon, il che significa che Keanu Reeves potrebbe tornare. Non è chiaro se Jim Carrey tornerà a interpretare il Dr. Ivo Robotnik nel prossimo film, sia perché il suo personaggio apparentemente non è sopravvissuto, sia perché Carrey è uscito dal pensionamento per recitare in Sonic 3. Anche i personaggi umani Tom Wachowski (interpretato da James Marsden) e Maddie Wachowski (Tika Sumpter) torneranno probabilmente per aiutare i loro amici dotati di superpoteri. Metal Sonic e Amy Rose torneranno probabilmente in Sonic 4, ma i loro ruoli non sono ancora stati assegnati.

Dettagli della trama di Sonic 4

Un nuovo nemico e un nuovo alleato

Il finale di Sonic the Hedgehog 3 era, come prevedibile, inconcludente e, oltre a concludere alcune trame, serviva principalmente a gettare le basi per il conflitto in Sonic 4. Il Dr. Ivo Robotnik e Shadow si sono ribellati al malvagio Dr. Gerald Robotnik e hanno salvato la Terra dall’Eclipse Canon. Sfortunatamente, sembra che questo sia costato la vita a entrambi. Mentre è stato rivelato che Shadow è sopravvissuto, il destino del Dr. Robotnik è rimasto incerto. Questo potrebbe avere ripercussioni nel sequel, dato che Sonic e la sua squadra devono affrontare le conseguenze della perdita del loro nemico di lunga data, diventato poi alleato.

L’approccio più logico a Sonic the Hedgehog 4 sarebbe quello di far combattere Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose e forse anche Shadow contro gli imitatori robotici, cercando di scoprire chi li ha creati.

Tuttavia, potrebbero non avere molto tempo per pensarci, dato che la sequenza a metà dei titoli di coda ha introdotto un esercito di Sonic robotici, e lui è stato salvato solo dall’intervento di Amy Rose e del suo martello. L’approccio più logico a Sonic the Hedgehog 4 sarebbe quello di far combattere Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose e forse anche Shadow contro gli imitatori robotici, mentre cercano di scoprire chi li ha creati.

L’introduzione di Amy Rose potrebbe anche introdurre qualche conflitto nel gruppo, e il trio composto da Sonic, Tails e Knuckles potrebbe vedere il suo delicato equilibrio compromesso dall’arrivo di un quarto membro. Basandosi sul personaggio di Amy Rose dei videogiochi, anche lei potrebbe sviluppare una cotta per Sonic, il che potrebbe complicare ulteriormente la loro dinamica di salvataggio del mondo. Anche i Wachowski si inseriranno in qualche modo nel mix e, con Tom ripresosi dagli eventi di Sonic 3, potrebbe essere meno desideroso di partecipare a Sonic the Hedgehog 4.