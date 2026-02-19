The Bear finirà con la stagione 5? Jamie Lee Curtis lascia intendere l’epilogo della serie

The Bear potrebbe concludersi con la quinta stagione. A suggerirlo è stata Jamie Lee Curtis, che in un recente post su Instagram ha annunciato di aver terminato le riprese dei suoi episodi parlando apertamente del “completare la storia di questa straordinaria famiglia”.

Un’espressione che molti hanno interpretato come un chiaro indizio sul destino della serie FX, premiata con 21 Primetime Emmy e diventata uno dei titoli più influenti della televisione contemporanea.

“Completare la storia di questa famiglia”: un indizio definitivo?

Nel post condiviso online, Curtis – che interpreta Donna Berzatto, madre di Carmy e Natalie – ha scritto: “FINISHED STRONG! … completing the story of this extraordinary family that we have all fallen in love with.” Parole che sembrano andare oltre un semplice wrap di stagione.

Creata da Christopher Storer, la serie segue Carmy Berzatto (interpretato da Jeremy Allen White) nel suo percorso alla guida della paninoteca di famiglia e poi nel mondo dell’alta cucina. Con il tempo, The Bear è diventata molto più di una serie sul cibo: è un racconto intenso su trauma, ambizione e legami familiari.

La quinta stagione è già stata confermata, ma finora il futuro oltre quel capitolo era rimasto incerto.

Il successo del cast potrebbe influire sul finale

Negli ultimi anni, il cast principale ha visto crescere rapidamente la propria carriera. Ebon Moss-Bachrach è entrato nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Ben Grimm/La Cosa ed è atteso in Avengers: Doomsday, mentre Ayo Edebiri ha consolidato la sua presenza tra cinema e televisione.

Anche White, dopo il successo in The Bear, ha collezionato ruoli importanti al cinema, rendendo plausibile che il team creativo voglia chiudere la serie nel momento di massima forza, evitando un prolungamento artificiale.

In un panorama televisivo sempre più competitivo, sapere quando concludere una storia è diventato cruciale. E le parole di Jamie Lee Curtis sembrano indicare che la squadra guidata da Christopher Storer abbia scelto di farlo nel modo giusto.

Se la stagione 5 sarà davvero l’ultima, The Bear potrebbe salutare il pubblico lasciando un’eredità solida e coerente, senza tradire la propria identità. Tutte le stagioni della serie sono attualmente disponibili in streaming su Hulu e Disney+.