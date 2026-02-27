Wonder Twins: Isabel May racconta la cancellazione del film DC

Inizialmente previsto per debuttare come HBO Max Original, il film Wonder Twins della Warner Bros. è poi stato cancellato e, dopo quattro anni, uno degli attori protagonisti ha condiviso la sua reazione alla cancellazione del progetto. Isabel May, che avrebbe dovuto interpretare Jayna, ha parlato con Entertainment Weekly della cancellazione del film, dicendo: “La maggior parte delle cose va in pezzi, e bisogna accettarlo. Bisogna essere capaci di incassare il colpo, rialzarsi, andare avanti e passare alla prossima sfida”.

La veterana di 1883 ha continuato: “Non conoscevo bene il mondo della DC e tutto il resto”. Dato che avrebbe dovuto recitare al fianco di KJ Apa di Riverdale, che avrebbe interpretato Zan, ha aggiunto: “Mi hanno detto che era un grande lavoro e ho accettato. Pensavo fosse davvero divertente e mi piaceva molto il team creativo che c’era dietro. Da allora ho lavorato con KJ. È una persona fantastica, lo adoro”.

Anche se non sono mai arrivati alle riprese, May ha confermato che hanno fatto le prove dei costumi. Ha dichiarato: “Ti fanno volare lì, provi i costumi e all’improvviso, tipo una settimana dopo l’annuncio, ricevi una chiamata dal regista che ti dice: ‘Beh, ora c’è David Zaslav al comando e tutte queste cose sono cambiate e lui non vuole fare questo film’. E, tipo, lo capisco”.

Alla fine, lei “non era arrabbiata o altro. Capisco. È solo il modo in cui funziona questo settore ed è tutto OK, ma all’improvviso questa cosa che avrebbe fatto parte del tuo futuro per un certo periodo di tempo improvvisamente non c’è più. Quindi ora devi rivalutare tutto”.

Il film Wonder Twins era entrato in fase di sviluppo nel febbraio 2022, con Adam Sztykiel di Black Adam che ne scriveva la sceneggiatura, poiché era pronto a debuttare come regista con il progetto sui supereroi. May e Apa hanno ottenuto i ruoli ad aprile, prima che il progetto venisse accantonato a maggio dello stesso anno.

Secondo quanto riferito, anche Wonder Twins è stato cancellato per motivi di budget, poiché Warner Bros. Discovery stava cercando di portare il marchio DC in una nuova direzione. Nello stesso anno, il film Batgirl è stato notoriamente cancellato nonostante fosse già stato girato e fosse entrato in fase di post-produzione.

La timeline dei film DCEU si è poi conclusa nel 2023, con il DC Universe di James Gunn che ha sostituito il franchise decennale. Anche se non ci sono state discussioni ufficiali sui Wonder Twins nella DCU, Zan e Jayna potrebbero sempre ottenere ciò che spetta loro in un secondo momento.