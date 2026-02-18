HomeCinema News2026

Spider-Man: Brand New Day, la sinossi conferma un salto temporale e anticipa la nuova sfida di Peter Parker

Di Redazione

-

Spider-Man: Brand New Day
Tom Holland in costume per Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day entra ufficialmente nel vivo. Nuovi dettagli sulla trama del prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland sono stati finalmente svelati, a pochi mesi dall’uscita del film.

A diffondere le prime informazioni è stata la libreria americana Barnes & Noble, che ha pubblicato la scheda del volume ufficiale Spider-Man: Brand New Day – The Art of the Movie di Jess Harrold. Oltre ad anticipare i contenuti del libro dedicato al dietro le quinte, la descrizione include anche la prima sinossi ufficiale del film.

Un salto temporale di quattro anni e un nuovo inizio per l’eroe Marvel

Secondo quanto riportato, sono passati quattro anni dall’ultima volta che abbiamo visto l’Uomo Ragno sul grande schermo. Peter Parker, almeno ufficialmente, “non esiste più”, ma Spider-Man è ormai al massimo della sua forma, impegnato a proteggere New York City come eroe anonimo.

La situazione sembra sotto controllo finché una misteriosa scia di crimini non trascina l’Arrampicamuri in una rete molto più grande e complessa di quanto abbia mai affrontato. Questa volta, però, non basteranno agilità e forza fisica: Spider-Man dovrà essere pronto ad affrontare anche le conseguenze del suo passato.

Il riferimento è inevitabile agli eventi che hanno segnato l’ultimo capitolo della saga con Holland, lasciando Peter isolato e dimenticato dal mondo. Brand New Day sembra dunque voler esplorare le implicazioni emotive e narrative di quella scelta, portando il personaggio verso una nuova maturità.

Il film si colloca prima di Avengers: Doomsday?

Il salto temporale di alcuni anni coincide con quanto già emerso durante le riprese del 2025. Le foto dal set avevano suggerito che la storia si svolgesse in un punto preciso della timeline del MCU.

In particolare, tutto lascia pensare che il film sia ambientato prima degli eventi di Avengers: Doomsday, capitolo chiave della Fase 6 dell’universo Marvel. Una scelta strategica che potrebbe consentire a Spider-Man di ritagliarsi uno spazio narrativo autonomo, prima di essere nuovamente coinvolto negli equilibri più ampi dei Vendicatori.

Parallelamente, il libro The Art of the Movie promette di mostrare il lavoro creativo dietro la realizzazione del film: concept art iniziali, design dei personaggi, ambientazioni e costumi, offrendo uno sguardo approfondito sulla costruzione visiva del nuovo capitolo.

Con un Peter Parker ormai “cancellato” dal mondo ma uno Spider-Man più esperto e determinato che mai, Brand New Day si prepara a segnare un punto di svolta per il personaggio nel Marvel Cinematic Universe. La vera domanda ora è una sola: quale sarà il prezzo da pagare per questo nuovo inizio?

