What Happens at Night: Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nelle prime foto dal set

Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence sono stati fotografati sul set del prossimo thriller di Martin Scorsese, What Happens at Night. Blesk ha infatti pubblicato le prime immagini dal set, che mostrano Lawrence con i capelli castani e DiCaprio con indosso una giacca mentre scende da un’auto. L’attore è anche caratterizzato da baffi, pancia e doppio mento finti. Non è chiaro se i loro abiti facciano parte dei costumi dei personaggi o siano semplicemente quelli che indossano mentre camminano sul set. Le immagini (che si possono vedere qui) sono però state scattate dopo l’inizio delle riprese alla fine di febbraio nella Repubblica Ceca.

What Happens at Night segna la reunion di DiCaprio e Lawrence dopo aver recitato insieme nel film satirico di Netflix del 2021 Don’t Look Up, che ha ricevuto quattro nomination agli Oscar. In quel film Lawrence interpretava Kate Dibiasky, una dottoranda in astronomia che scopre una cometa, mentre il suo relatore, il dottor Randall Mindy (DiCaprio), calcola che essa entrerà in collisione con la Terra e la distruggerà nel giro di pochi mesi. I due trascorrono il film cercando di avvertire il mondo della minaccia di estinzione, ma i loro avvertimenti e le loro misure preventive vengono continuamente ignorati.

Più recentemente, DiCaprio e Lawrence si sono intervistati a vicenda nell’ambito della serie Actors on Actors di Variety, in cui hanno discusso dei rispettivi lavori in Una battaglia dopo l’altra e Die My Love.

Di cosa parla What Happens at Night?

What Happens at Night segue una coppia americana in una città europea innevata per adottare un bambino. Soggiornando in un hotel quasi deserto pieno di personaggi enigmatici – un cantante eccentrico, un uomo d’affari corrotto e un magnetico guaritore spirituale – si trovano ad affrontare uno strano mondo che mette alla prova il loro matrimonio e il loro senso della realtà.

Per Lawrence, What Happens at Night è la prima collaborazione con Scorsese, mentre è il settimo film di DiCaprio con il regista. Le altre collaborazioni tra loro includono Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), The Departed (2006), Shutter Island (2010), The Wolf of Wall Street (2013) e Killers of the Flower Moon (2023).

What Happens at Night è inoltre un’altra potenziale opportunità per Scorsese e DiCaprio di ricevere ulteriori riconoscimenti e, forse per la prima volta, di vincere il premio come miglior regista e miglior attore per lo stesso film. Anche Lawrence ha vinto un Oscar per la sua interpretazione in Il lato positivo (2012) e ha ricevuto nomination per Un gelido inverno (2011), American Hustle (2014) e Joy (2016), e ha il potenziale per ottenere nuovi riconoscimenti.

Iniziata la scorsa settimana a Praga, la lavorazione dovrebbe concludersi a New York all’inizio dell’estate. Per rispettare poi il calendario stabilito dalla produzione di Apple, che potrebbe fissare la data di uscita nel 2027.