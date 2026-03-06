Rivelato il periodo di uscita del film live action Voltron con Henry Cavill

È stato finalmente rivelato il periodo di uscita del prossimo film Voltron con Henry Cavill. Da diversi anni è in fase di sviluppo un adattamento cinematografico live-action del franchise Voltron, con Amazon MGM Studios che si è assicurata un accordo di distribuzione nel 2022. Ora, come riportato da The Wrap, Voltron uscirà nel corso del 2027, anche se non è stata ancora annunciata una data precisa. La produzione, lo ricordiamo, è iniziata alla fine del 2024 e si è conclusa a metà del 2025 in Australia.

Rawson Marshall Thurber, che ha diretto Palle al balzo – Dodgeball, Come ti spaccio la famiglia, Una spia e mezzo, Skyscraper e Red Notice, è il regista del film e ha co-sceneggiato la sceneggiatura con Ellen Shanman. È anche produttore insieme a Todd Lieberman, Bob Koplar e David Hoberman.

Cavill recita nel film live-action insieme a Daniel Quinn-Toye, Sterling K. Brown, Rita Ora, Alba Baptista, John Harlan Kim, Tharanya Tharan, Samson Kayo, Tim Griffin, Laura Gordon, Keanu Karim, Nathan Jones, Kevin Spink, Becki Cross Trujillo, Roberto Zenca e Matthew Scully.

Recentemente è stato rivelato che Henry Cavill interpreterà Re Alfor in Voltron, con Ora nel ruolo di Haggar la Strega Oscura e Brown in quello di Zarkon. A differenza di molti di questi attori, Quinn-Toye è relativamente nuovo nel mondo dello spettacolo, avendo recitato in un episodio della serie britannica Badults e nel film Sunny Dancer; ha anche interpretato Paris nella produzione del West End del 2024 di Romeo e Giulietta.

Voltron è nato come serie animata nel 1984 e ruota attorno a un gruppo di piloti che uniscono i loro cinque robot per creare il Voltron del titolo, che combatte contro diversi cattivi, tra cui il re Zarkon e Haggar. Dopo aver mandato in onda oltre 100 episodi, lo show è terminato, ma il franchise è sopravvissuto attraverso diverse altre iterazioni sul piccolo schermo, come Voltron: The Third Dimension, Voltron Force e, più recentemente, Voltron: Legendary Defender di Netflix, oltre che attraverso fumetti e videogiochi.

Cavill non è nuovo a ruoli da protagonista in film e serie basati su proprietà intellettuali esistenti. È famoso per aver interpretato Superman nell’ormai defunto DC Extended Universe, che includeva film come Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. L’attore ha anche interpretato Geralt di Rivia nell’adattamento Netflix della serie The Witcher di Andrzej Sapkowski. Dopo tre stagioni, però, Cavill ha lasciato la serie fantasy ed è stato sostituito da Liam Hemsworth.

Henry Cavill si è anche unito al cast del reboot di Highlander nel ruolo di Connor MacLeod, interpretato originariamente da Christopher Lambert nel film del 1986. Le riprese di questo adattamento sono iniziate di recente in Scozia. Tra Highlander e Voltron, Cavill dovrebbe recitare in almeno due importanti film cinematografici nei prossimi due anni, oltre che in un altro episodio di Enola Holmes di Netflix. Anche se le date di uscita di questi progetti non sono ancora state rivelate, i fan avranno la possibilità di vederlo più volte sia sul grande che sul piccolo schermo.