Sono in corso le riprese di Nessun Dolore di Gianni Amelio

Sono in corso le riprese di Nessun Dolore, il nuovo film di Gianni Amelio con protagonisti Valeria Golino e Alessandro Borghi, da una sceneggiatura che Amelio ha scritto insieme a Davide Serino.

Nessun Dolore è una produzione KAVAC FILM, BE WATER con RAI CINEMA prodotto da SIMONE GATTONI, MATTIA GUERRA. La distribuzione italiana è di 01 DISTRIBUTION mentre quella internazionale è stata affidata a RAI CINEMA INTERNATIONAL DISTRIBUTION.

La trama di Nessun Dolore

La vita di Davide viene sconvolta da un tragico evento, involontariamente causato da lui stesso. Questo fatto dirompente spinge Davide, devastato dal senso di colpa, a intraprendere una serie di azioni apparentemente irragionevoli che lo porteranno a pagare delle gravi conseguenze. Grazie anche al forte legame affettivo con Elsa, Davide forse riuscirà a ritrovare una serenità inaspettata.