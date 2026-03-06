HomeCinema News2026

Sono in corso le riprese di Nessun Dolore di Gianni Amelio

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Valeria GOlino, Alessandro Borghi e GIanni Amelio sul set di Nessun Dolore @Claudio Iannone.

Sono in corso le riprese di Nessun Dolore, il nuovo film di Gianni Amelio con protagonisti Valeria Golino e Alessandro Borghi, da una sceneggiatura che Amelio ha scritto insieme a Davide Serino.

Nessun Dolore è una produzione KAVAC FILM, BE WATER con RAI CINEMA prodotto da SIMONE GATTONI, MATTIA GUERRA. La distribuzione italiana è di 01 DISTRIBUTION mentre quella internazionale è stata affidata a RAI CINEMA INTERNATIONAL DISTRIBUTION.

La trama di Nessun Dolore

La vita di Davide viene sconvolta da un tragico evento, involontariamente causato da lui stesso. Questo fatto dirompente spinge Davide, devastato dal senso di colpa, a intraprendere una serie di azioni apparentemente irragionevoli che lo porteranno a pagare delle gravi conseguenze. Grazie anche al forte legame affettivo con Elsa, Davide forse riuscirà a ritrovare una serenità inaspettata.

Articolo precedente
Il Robot Selvaggio 2 è ufficiale: nuovi registi e primi dettagli sulla trama!
Articolo successivo
The Pitt – Stagione 2, Episodio 9: Un altro disastro si profila all’orizzonte per il PTMC
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved