HomeCinema News2026

Ian McKellen non è entusiasta di Hamnet: “È improbabile!”

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Ian McKellen
Foto di Aurora Leone © Cinefilos.it

Sir Ian McKellen, membro dell’Academy e noto esperto di Shakespeare, ha dichiarato che non voterà il film Hamnet (leggi qui la recensione) di Chloé Zhao per gli Oscar. L’attore britannico, interprete di ruoli shakespeariani come Amleto, Macbeth e Re Lear, ha espresso scetticismo sul film, tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell che racconta la morte del figlio undicenne di Shakespeare e immagina come la tragedia possa aver ispirato Amleto.

McKellen, durante un’intervista al Times, ha commentato: “Non lo capisco del tutto. Non mi interessa molto cercare di capire da dove venisse l’immaginazione di Shakespeare, ma certamente non nasceva solo dalla vita familiare […] Shakespeare è forse la persona più famosa di sempre, quindi naturalmente c’è interesse per la sua vita familiare. Ma l’idea che sua moglie Anne Hathaway [il personaggio nel film si chiama Agnes, ndr.] non abbia mai visto una rappresentazione teatrale è improbabile, considerando il lavoro del marito. E sembra che non sappia cosa sia un’opera teatrale! Ci sono alcune improbabilità”.

L’attore ha sottolineato come i personaggi e le loro motivazioni non lo abbiano convinto, pur riconoscendo che il film possa funzionare come narrazione drammatica indipendente dalla fedeltà storica. Secondo McKellen, alcune scelte, come la reazione di Agnes alla fine, risultano poco plausibili, ma il film resta principalmente una riflessione sul lutto, più che un ritratto biografico rigoroso.

LEGGI ANCHE: Hamnet – Nel nome del figlio, spiegazione del finale: il vero significato dietro la performance culminante di Amleto nel film

Articolo precedente
A Knight of the Seven Kingdoms, l’episodio 5 è già considerato il migliore dell’intero franchise di Game of Thrones!
Articolo successivo
Callum Turner si rifiuta di commentare le voci sul suo eventuale futuro da James Bond
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved