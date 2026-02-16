Ian McKellen non è entusiasta di Hamnet: “È improbabile!”

Sir Ian McKellen, membro dell’Academy e noto esperto di Shakespeare, ha dichiarato che non voterà il film Hamnet (leggi qui la recensione) di Chloé Zhao per gli Oscar. L’attore britannico, interprete di ruoli shakespeariani come Amleto, Macbeth e Re Lear, ha espresso scetticismo sul film, tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell che racconta la morte del figlio undicenne di Shakespeare e immagina come la tragedia possa aver ispirato Amleto.

McKellen, durante un’intervista al Times, ha commentato: “Non lo capisco del tutto. Non mi interessa molto cercare di capire da dove venisse l’immaginazione di Shakespeare, ma certamente non nasceva solo dalla vita familiare […] Shakespeare è forse la persona più famosa di sempre, quindi naturalmente c’è interesse per la sua vita familiare. Ma l’idea che sua moglie Anne Hathaway [il personaggio nel film si chiama Agnes, ndr.] non abbia mai visto una rappresentazione teatrale è improbabile, considerando il lavoro del marito. E sembra che non sappia cosa sia un’opera teatrale! Ci sono alcune improbabilità”.

L’attore ha sottolineato come i personaggi e le loro motivazioni non lo abbiano convinto, pur riconoscendo che il film possa funzionare come narrazione drammatica indipendente dalla fedeltà storica. Secondo McKellen, alcune scelte, come la reazione di Agnes alla fine, risultano poco plausibili, ma il film resta principalmente una riflessione sul lutto, più che un ritratto biografico rigoroso.

