Jacob Elordi parla del suo controverso casting per “Cime tempestose”

Il romanzo di Emily Brontë, Cime tempestose è stato più volte adattato per il cinema, ma sembra che una storia così iconica non possa essere portata sullo schermo senza suscitare qualche polemica: questa volta, per la scelta di Jacob Elordi nel ruolo di Heathcliff. Secondo i critici online, la parte di Heathcliff avrebbe dovuto essere interpretata da un attore di colore, ma gli esperti di letteratura gotica hanno opinioni diverse.

Elordi ha ora parlato con la ABC a Sydney della polemica e ha colto l’occasione per elogiare la regista Emerald Fennell, aggiungendo che l’arte è soggetta a interpretazione. Ha detto: “Questa è l’interpretazione del testo di Emerald, ed Emerald è un’artista che rispetto e ammiro, e penso che il suo lavoro sia davvero importante”. L’attore ha detto che il suo obiettivo durante le riprese del film è stato quello di “servire la verità della sceneggiatura che mi è stata consegnata”.

Il film (leggi qui la recensione), adattato da Fennell, è uscito nelle sale il 13 febbraio ed è stato descritto come una storia d’amore. Tuttavia, ciò è dovuto principalmente al fatto che la seconda metà del libro è stata tagliata dalla sceneggiatura, un’altra lamentela dei fan. La critica principale che ha suscitato polemiche online riguarda Elordi, un attore australiano bianco, che interpreta Heathcliff, descritto nel romanzo come “uno zingaro dalla pelle scura”.

Heathcliff è stato introdotto nella storia come un ragazzino trovato senza casa per le strade di Liverpool che parlava “un linguaggio incomprensibile che nessuno riusciva a capire”. Hindley, un personaggio che è stato cancellato dal film, si riferiva a Heathcliff come a un “diavoletto di Satana”, “un intruso mendicante” e un “piccolo Lascar”. Lascar è un termine usato nell’Inghilterra vittoriana per indicare i marinai del Sud-Est asiatico.

La razza di Heathcliff non è mai stata confermata nel romanzo, ma non c’è dubbio che fosse considerato diverso dagli altri personaggi del libro per le sue origini, la mancanza di istruzione e le differenze culturali a tutto tondo. I riferimenti nel libro indicano diverse razze provenienti da più continenti, ma non c’è mai stata una risposta chiara, e alcuni ritengono che fosse proprio questo il punto. Claire O’Callaghan, docente di letteratura vittoriana, ha affermato: “L’ambiguità è davvero inclusiva, perché lui, come personaggio, parla poi a una serie di persone, culture e comunità che sono state influenzate dal colonialismo”.