A Knight of the Seven Kingdoms, l’episodio 5 è già considerato il migliore dell’intero franchise di Game of Thrones!

Di Chiara Guida

-

A Knight of the Seven Kingdoms 1x05

Il penultimo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms, intitolato “In the Name of the Mother”, presenta uno dei momenti più devastanti della serie. L’episodio ha offerto agli spettatori uno sguardo sul traumatico passato di Dunk (Peter Claffey), con tutta la violenza e la morte che accompagnano ogni spin-off di Game of Thrones.

Il capitolo più recente alterna un cupo flashback sull’infanzia di Dunk e la crescente tensione della battaglia attuale della serie. Alla fine dell’episodio, diversi personaggi sono morti, tra cui Baelor Targaryen (Bertie Carvel). Sebbene sopravvissuto al Processo dei Sette, è stato ucciso subito dopo. Il principe si è tolto l’elmo per mostrare una ferita mortale alla testa causata dal fratello, Maekar Targaryen (Sam Spruell), prima di morire.

Nonostante la tragica morte, la maggior parte degli spettatori di A Knight of the Seven Kingdoms ha adorato l’episodio. Alcuni lo hanno addirittura definito il migliore di qualsiasi serie di Game of Thrones, inclusa la serie principale. Sebbene molti fan fossero chiaramente addolorati per la perdita, ne hanno comunque elogiato la sceneggiatura, le interpretazioni e la resa emotiva.

I fan su X hanno ripetutamente descritto l’ultimo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms come “straziante”. Pubblico e critica hanno applaudito la serie per essere rimasta fedele alla natura spietata di Westeros e del franchise di Game of Thrones nel suo complesso. Molti spettatori hanno affermato che la morte del personaggio era già prevista molto prima che accadesse, ma gli sceneggiatori sono comunque riusciti a coglierli di sorpresa e a tenerli con il fiato sospeso.

L’episodio finale di A Knight of the Seven Kingdoms andrà in onda lunedì 23 febbraio 2026 su NOW e Sky

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
