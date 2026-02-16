Sean Baker, il prossimo film è ambientato in Italia: “Una lettera d’amore alla commedia sexy italiana”

Dopo il successo agli Oscar con Anora, Sean Baker ha deciso di rifiutare le proposte dei grandi studi per tornare al cinema che lo ha reso celebre: attori non professionisti, riprese in movimento e uno sguardo diretto sulla comunità sessuale. Lo scorso anno Baker ha infatti iniziato a fare sopralluoghi per il suo nuovo film, di cui non sono stati rivelati né cast completo né dettagli sulla trama. Durante il Festival di Berlino, il regista ha anticipato però che il progetto sarà ambientato in Italia e fungerà da omaggio alle commedie sexy italiane degli anni ’60 e ’70.

“È la mia lettera d’amore al cinema sexy italiano di quegli anni, quindi mi sto concentrando su questo. Vogliamo girare entro quest’anno”, ha spiegato Baker a Variety. Al momento, sappiamo che l’attrice italiana Vera Gemma, nota per i film Vera e Scarlet Flower, farà parte del cast. Baker ha aggiunto che girerà il film in modo indipendente, senza interferenze di studio, ma spera di collaborare nuovamente con Neon, produttore di Anora.

Il regista ha inoltre anticipato che la nuova opera “si spingerà un po’ di più verso la commedia”, suggerendo un tono più apertamente umoristico rispetto ai suoi lavori precedenti. Con questa nuova produzione, Baker potrebbe avere un’altra occasione per partecipare al Festival di Cannes nel 2027, continuando a costruire una filmografia già apprezzata con titoli come Tangerine, The Florida Project e Red Rocket.

