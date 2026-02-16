HomeCinema News2026

Sean Baker, il prossimo film è ambientato in Italia: “Una lettera d’amore alla commedia sexy italiana”

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Sean Baker
Sean Baker al Festival di Cannes. Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Dopo il successo agli Oscar con Anora, Sean Baker ha deciso di rifiutare le proposte dei grandi studi per tornare al cinema che lo ha reso celebre: attori non professionisti, riprese in movimento e uno sguardo diretto sulla comunità sessuale. Lo scorso anno Baker ha infatti iniziato a fare sopralluoghi per il suo nuovo film, di cui non sono stati rivelati né cast completo né dettagli sulla trama. Durante il Festival di Berlino, il regista ha anticipato però che il progetto sarà ambientato in Italia e fungerà da omaggio alle commedie sexy italiane degli anni ’60 e ’70.

È la mia lettera d’amore al cinema sexy italiano di quegli anni, quindi mi sto concentrando su questo. Vogliamo girare entro quest’anno”, ha spiegato Baker a Variety. Al momento, sappiamo che l’attrice italiana Vera Gemma, nota per i film Vera e Scarlet Flower, farà parte del cast. Baker ha aggiunto che girerà il film in modo indipendente, senza interferenze di studio, ma spera di collaborare nuovamente con Neon, produttore di Anora.

Il regista ha inoltre anticipato che la nuova opera “si spingerà un po’ di più verso la commedia”, suggerendo un tono più apertamente umoristico rispetto ai suoi lavori precedenti. Con questa nuova produzione, Baker potrebbe avere un’altra occasione per partecipare al Festival di Cannes nel 2027, continuando a costruire una filmografia già apprezzata con titoli come Tangerine, The Florida Project e Red Rocket.

LEGGI ANCHE: Sean Baker gira film sulle sex worker nella speranza di “aiutare a rimuovere lo stigma”, sta “già parlando del prossimo”

Articolo precedente
Dan Trachtenberg anticipa il design e la presentazione della madre di Dek nel sequel di Predator: Badlands
Articolo successivo
MUBI rilascia le prime immagini di Teenage Sex and Death at Camp Miasma, il nuovo film di Jane Schoenbrun
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved