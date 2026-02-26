Terrifier 4 sarà l’ultimo capitolo del franchise

Art il Clown è pronto a concludere la sua sanguinosa storia con Terrifier 4. In un post su Facebook, il creatore e regista della serie, Damien Leone, ha chiarito molte delle “speculazioni e false informazioni” con un annuncio ufficiale:

“La sceneggiatura è quasi ultimata e spero di iniziare la pre-produzione questa primavera. Questa è la sceneggiatura più preziosa che abbia mai scritto per molte ragioni, ma è anche la più impegnativa. C’è molto materiale da affrontare e molto in gioco, non solo creativamente ma anche emotivamente.”

Questo è l’ultimo di una serie di aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell'”ultimo” capitolo della controversa saga horror. All’inizio di febbraio, Grant Hermanns di ScreenRant ha parlato con la star di Terrifier, Lauren LaVera, sullo stato di avanzamento della sceneggiatura del sequel. Come Leone, anche lei ha confermato che la sceneggiatura è: “probabilmente quasi ultimata.”

Gli appassionati fan di Terrifier fremevano per l’ultima puntata dopo che Terrifier 3 si era concluso con un cliffhanger. I fan che contavano sull’uscita del film prima della fine del 2026 potrebbero rimanere delusi, poiché LaVera ha continuato dicendo che non è “impossibile, ma è certamente ambizioso“.

Trovare il modo giusto per concludere una serie, soprattutto una così dedita ad alzare l’asticella del gore, delle esecuzioni e delle quantità accettabili di roba viscida come la serie di Terrifier. Leone ha continuato dicendo:

Abbiamo costruito qualcosa di speciale insieme nel corso degli anni. Il cast e la troupe che sono stati qui fin dall’inizio meritano un finale che onori la loro dedizione, e i fan che hanno sostenuto questo franchise meritano qualcosa di indimenticabile.

In tutta onestà, sono entusiasta di come sta andando e sono fiducioso che sarà all’altezza. Annuncerò ufficialmente sui miei social media quando la sceneggiatura sarà completa, il che significa anche che entreremo nella fase di pre-produzione. Se non lo vedete arrivare da me o non lo confermo, allora non è ufficiale.

Leone è famoso per aver finanziato il primo Terrifier sulla piattaforma Indiegogo. Il regista Phil Falcone, fan di Art il Clown per il suo ruolo nell’antologia horror All Hallow’s Eve, ha colto al volo l’opportunità di contribuire al finanziamento del film. L’investimento ha chiaramente dato i suoi frutti, dato che il film è stato un successo indipendente, incassando 421.798 dollari con un budget di circa 45.000 dollari quando è uscito solo in sale selezionate.

Il pubblico era chiaramente alla ricerca di un nuovo volto dell’horror. Molte delle vecchie icone dello slasher devono lavorare con materiale più sicuro all’interno del sistema degli studios. L’atmosfera indie e le uccisioni creative di Terrifier sono state una boccata d’aria fresca. Hanno dimostrato che la sensibilità del pubblico è cambiata, con Terrifier 3 che ha incassato circa 90 milioni di dollari al botteghino globale.

Terrifier 4 è particolarmente allettante perché dovrebbe finalmente rispondere alle domande sulle origini di Art il Clown. I fan vogliono saperlo e sperano che le risposte che Leone e il team creativo escogitano non rovinino l’orrore e il mistero del carismatico giullare. Terrifier 3 ha rivelato che Art è legato a un’entità demoniaca, ma a quanto pare c’è ancora molto da scoprire.

Per ora, i fan della serie dovranno attendere con ansia il prossimo aggiornamento di Leone sulla produzione di Terrifier 4.