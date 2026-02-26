HomeSerie TvNews

Star City: le prime immagini dello spin-off di For All Mankind

Di Chiara Guida

-

Episode 1. Rhys Ifans in "Star City," premiering May 29, 2026 on Apple TV.

Apple TV ha svelato le prime immagini di Star City, l’attesissima nuova dramedy dei creatori pluripremiati Ben Nedivi, Matt Wolpert e Ronald D. Moore, che amplia l’universo di For All Mankind. La serie farà il suo debutto su Apple TV il 29 maggio con i primi due episodi degli otto totali seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 10 luglio.

Star City è un thriller cospirazionista dal ritmo incalzante che ci riporta al momento decisivo della rivisitazione in chiave ucronica della corsa allo spazio: quando l’Unione Sovietica divenne la prima nazione a portare un uomo sulla Luna. Questa volta, però, la storia viene esplorata da dietro la Cortina di Ferro, raccontando le vite dei cosmonauti, degli ingegneri e degli ufficiali dell’intelligence inseriti nel programma spaziale sovietico, e i rischi che tutti loro hanno corso per far progredire l’umanità.

La serie è interpretata da Rhys Ifans (“House of the Dragon”), Anna Maxwell Martin (“Motherland”), Agnes O’Casey (“Bad Doves”), Alice Englert (“Bad Behaviour”), Solly McLeod (“House of the Dragon”), Adam Nagaitis (“Chernobyl”), Ruby Ashbourne Serkis (“I, Jack Wright”), Josef Davies (“Andor”) e Priya Kansara (“Bridgerton”).

“Star City” è stata creata da Nedivi, Wolpert e Moore. Wolpert e Nedivi ricoprono il ruolo di showrunner e sono produttori esecutivi insieme a Moore e Maril Davis per Tall Ship Productions, oltre ad Andrew Chambliss e Steve Oster. “Star City” è prodotta per Apple TV da Sony Pictures Television.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
