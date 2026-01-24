HomeCinema News2026

The Beekeeper 2: fissata la data di uscita del sequel con Jason Statham

The Beekeeper 2

Amazon MGM Studios ha ufficialmente annunciato la data di uscita di The Beekeeper 2, sequel dell’action thriller che nel 2024 ha sorpreso pubblico e critica. Il film arriverà nelle sale il 15 gennaio 2027, esattamente due anni dopo il primo capitolo, replicando la stessa finestra strategica del weekend lungo dedicato a Martin Luther King.

Il primo The Beekeeper, uscito il 12 gennaio 2024, ha incassato 162,6 milioni di dollari a livello globale, ottenendo anche un solido riscontro critico con il 92% su Rotten Tomatoes. Un successo che ha reso quasi inevitabile il via libera a un seguito, confermato ufficialmente nel febbraio 2025.

Cast, produzione e cosa aspettarsi dal sequel

Alla regia del secondo capitolo troviamo Timo Tjahjanto, mentre Jason Statham torna nei panni di Adam Clay, ex agente d’élite impegnato in una missione solitaria e violenta contro chi lo ha tradito. Il cast include anche Jeremy Irons, Yara Shahidi, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Jemma Redgrave, Pom Klementieff e Adam Copeland.

Inizialmente affidata a Kurt Wimmer, la sceneggiatura è stata poi riscritta da Umair Aleem. La produzione è curata da Miramax, con un accordo globale da oltre 50 milioni di dollari siglato con Amazon MGM Studios. Statham figura anche come produttore attraverso Punch Palace Productions, affiancato da Chris Long di Longshot Productions.

Le riprese principali sono iniziate il 26 settembre 2026 e si sono concluse ufficialmente il 29 novembre 2026, come confermato dallo stesso Tjahjanto sui social. The Beekeeper 2 arriverà nelle sale in un periodo competitivo, in concomitanza con titoli come Children of Blood and Bone di Paramount e un nuovo progetto targato Universal e Blumhouse.

ALTRE STORIE

