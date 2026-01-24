HomeCinema News2026

Undertone: il nuovo horror A24 si ispira a L’Esorcista e punta tutto sul terrore sonoro

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Undertone 2026

Il 2026 si preannuncia come un altro grande anno per l’horror, e tra i titoli più attesi spicca Undertone, il nuovo film soprannaturale prodotto da A24. Dopo il debutto premiato al Fantasia International Film Festival 2025, l’hype attorno al progetto è cresciuto rapidamente, anche grazie alle recenti dichiarazioni del regista Ian Tuason.

In un’intervista, Tuason ha rivelato che una delle principali fonti d’ispirazione per Undertone è The Exorcist, non tanto per la trama o l’iconografia, quanto per il modo in cui il film di William Friedkin trasformava ciò che è più sicuro e familiare in qualcosa di profondamente disturbante. L’idea alla base di Undertone nasce proprio da questa riflessione: prendere lo spazio domestico e il rapporto genitore-figlio e “arma­riz­zarli” attraverso il soprannaturale.

L’eredità de L’Esorcista tra casa, innocenza e paura

Il film segue Evy, interpretata da Nina Kiri, una podcaster specializzata in fenomeni paranormali che torna nella casa d’infanzia per prendersi cura della madre morente. Inizialmente scettica, Evy inizia a vivere in prima persona eventi inspiegabili dopo aver analizzato inquietanti registrazioni audio. In una scelta formale radicale, il personaggio di Evy è praticamente l’unico a comparire in scena, con l’intera vicenda ambientata quasi esclusivamente all’interno della casa.

Un altro elemento chiave condiviso con L’Esorcista è l’uso del sound design come strumento principale di paura. Se il classico del 1973 colpiva lo spettatore attraverso suoni disturbanti e voci innaturali, Undertone spinge ancora più in là questo approccio, costruendo l’orrore quasi interamente sull’ascolto. Il film è pensato per far vivere al pubblico le stesse registrazioni paranormali della protagonista, trasformando l’esperienza in qualcosa di profondamente immersivo, ideale per la sala cinematografica.

Più che un omaggio diretto, Undertone sembra raccogliere l’eredità emotiva del cinema horror classico, puntando su paranoia, intimità e tensione sensoriale. Se le prime reazioni e l’entusiasmo online saranno confermati, il film potrebbe rivelarsi uno dei sleeper hit horror più interessanti della prossima stagione.

Articolo precedente
Dexter: Resurrection: la stagione 2 rilancia il New York Ripper come nuovo grande villain
Articolo successivo
The Beekeeper 2: fissata la data di uscita del sequel con Jason Statham
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved