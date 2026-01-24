Undertone: il nuovo horror A24 si ispira a L’Esorcista e punta tutto sul terrore sonoro

Il 2026 si preannuncia come un altro grande anno per l’horror, e tra i titoli più attesi spicca Undertone, il nuovo film soprannaturale prodotto da A24. Dopo il debutto premiato al Fantasia International Film Festival 2025, l’hype attorno al progetto è cresciuto rapidamente, anche grazie alle recenti dichiarazioni del regista Ian Tuason.

In un’intervista, Tuason ha rivelato che una delle principali fonti d’ispirazione per Undertone è The Exorcist, non tanto per la trama o l’iconografia, quanto per il modo in cui il film di William Friedkin trasformava ciò che è più sicuro e familiare in qualcosa di profondamente disturbante. L’idea alla base di Undertone nasce proprio da questa riflessione: prendere lo spazio domestico e il rapporto genitore-figlio e “arma­riz­zarli” attraverso il soprannaturale.

L’eredità de L’Esorcista tra casa, innocenza e paura

Il film segue Evy, interpretata da Nina Kiri, una podcaster specializzata in fenomeni paranormali che torna nella casa d’infanzia per prendersi cura della madre morente. Inizialmente scettica, Evy inizia a vivere in prima persona eventi inspiegabili dopo aver analizzato inquietanti registrazioni audio. In una scelta formale radicale, il personaggio di Evy è praticamente l’unico a comparire in scena, con l’intera vicenda ambientata quasi esclusivamente all’interno della casa.

Un altro elemento chiave condiviso con L’Esorcista è l’uso del sound design come strumento principale di paura. Se il classico del 1973 colpiva lo spettatore attraverso suoni disturbanti e voci innaturali, Undertone spinge ancora più in là questo approccio, costruendo l’orrore quasi interamente sull’ascolto. Il film è pensato per far vivere al pubblico le stesse registrazioni paranormali della protagonista, trasformando l’esperienza in qualcosa di profondamente immersivo, ideale per la sala cinematografica.

Più che un omaggio diretto, Undertone sembra raccogliere l’eredità emotiva del cinema horror classico, puntando su paranoia, intimità e tensione sensoriale. Se le prime reazioni e l’entusiasmo online saranno confermati, il film potrebbe rivelarsi uno dei sleeper hit horror più interessanti della prossima stagione.