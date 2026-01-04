The Housemaid è vicino a superare Madame Web e diventare il film più redditizio di Sydney Sweeney

Il nuovo thriller con Sydney Sweeney sta per raggiungere un traguardo significativo al box office. The Housemaid, diretto da Paul Feig e tratto dall’omonimo bestseller di Freida McFadden, è ormai vicino a superare l’incasso globale di Madame Web, diventando il film originale più redditizio della carriera dell’attrice dai tempi di Anyone But You.

Uscito il 19 dicembre, The Housemaid segna l’ultima uscita cinematografica dell’anno per Sweeney, dopo una serie di titoli minori che nel 2025 avevano ottenuto risultati modesti al botteghino.

Un box office solido e una tenuta migliore dei blockbuster

Secondo Deadline, al termine del terzo weekend The Housemaid è proiettato a incassare 13,8 milioni di dollari negli Stati Uniti, con un calo settimanale di appena il 10%. Una tenuta particolarmente solida, soprattutto se confrontata con quella di Avatar: Fuoco e Cenere, uscito lo stesso giorno e atteso a un calo del 43%.

Questo risultato porterà il totale domestico del film a 74,6 milioni di dollari, mentre l’incasso globale ha già superato gli 82 milioni, con la certezza di oltrepassare la soglia degli 80 milioni a livello mondiale. Un dato destinato a crescere ulteriormente con l’aggiornamento dei mercati internazionali.

Nel film, Sweeney interpreta Millie Calloway, una ex detenuta in libertà vigilata che trova lavoro come domestica presso una coppia benestante interpretata da Amanda Seyfried e Brandon Sklenar, scoprendo presto che la loro vita perfetta nasconde una realtà inquietante.

Perché il sorpasso di Madame Web è ormai a portata di mano

Con questi numeri, The Housemaid si avvicina rapidamente ai 100,3 milioni di dollari globali incassati da Madame Web. Un risultato che lo renderebbe il film originale più redditizio di Sydney Sweeney dal successo di Anyone But You, che aveva raggiunto 218,9 milioni di dollari nel mondo.

A differenza del flop Marvel, penalizzato da un budget stimato intorno ai 100 milioni, The Housemaid ha un costo di produzione decisamente più contenuto, pari a circa 35 milioni di dollari. Essendo inoltre una distribuzione Lionsgate, parte del budget è stata probabilmente coperta da prevendite internazionali, rendendo il film redditizio già prima del possibile sorpasso di Madame Web.

Considerando l’andamento tipico delle uscite natalizie, caratterizzate da una crescita costante nel tempo, il traguardo dei 100 milioni globali appare ormai alla portata.