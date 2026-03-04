Prime Video annuncia la data di uscita di The Legend of Vox Machina 4: debutto il 3 giugno 2026

Prime Video ha ufficialmente annunciato la data di uscita della quarta stagione di The Legend of Vox Machina, una delle serie animate fantasy di maggior successo della piattaforma. I nuovi episodi debutteranno il 3 giugno 2026, segnando il ritorno dell’acclamato adattamento ispirato alla prima campagna di Dungeons & Dragons del collettivo Critical Role.

La serie segue le avventure di un gruppo di mercenari caotici — Vax, Vex, Grog, Scanlan, Pike, Keyleth e Percy — inizialmente mossi da interessi personali, ma destinati a trasformarsi in eroi pronti a difendere il regno di Exandria. Nel corso delle tre stagioni precedenti, il racconto ha costruito un universo narrativo stratificato, fatto di conflitti politici, minacce arcane e profonde evoluzioni caratteriali.

Il successo dello show è strettamente legato alla popolarità di Critical Role, il live-stream settimanale lanciato nel 2015 in cui un gruppo di doppiatori gioca a Dungeons & Dragons sotto la guida del Dungeon Master Matthew Mercer. La combinazione tra narrazione improvvisata, relazioni complesse e worldbuilding dettagliato ha trasformato il progetto in un fenomeno globale, capace di conquistare sia il pubblico degli appassionati di giochi di ruolo sia quello delle serie animate per adulti.

Episodi settimanali e nuova minaccia per Exandria: cosa aspettarsi dalla stagione 4

La quarta stagione di The Legend of Vox Machina adotterà un modello di distribuzione ormai consolidato per Prime Video: i primi tre episodi saranno disponibili subito il 3 giugno 2026, mentre i successivi verranno rilasciati con cadenza settimanale ogni mercoledì. Una strategia già utilizzata con titoli di punta come The Boys, Invincible e The Night Manager, pensata per mantenere alta l’attenzione del pubblico nel tempo.

Dal punto di vista narrativo, la nuova stagione riprenderà un anno dopo gli eventi legati al Chroma Conclave. I membri dei Vox Machina si sono separati, ognuno impegnato in percorsi individuali. Tuttavia, la loro distanza sarà temporanea: una nuova forza malvagia, risvegliatasi dal proprio torpore, minaccerà l’intero regno di Exandria, costringendo il gruppo a riunirsi per affrontare un pericolo di proporzioni ancora più ampie.

La serie ha mantenuto un consenso critico straordinario fin dal debutto, ottenendo un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes per tutte e tre le stagioni precedenti. La critica ha lodato in particolare la qualità della scrittura, lo sviluppo psicologico dei personaggi e l’animazione dettagliata, riconoscendo allo show il merito di essere una delle migliori trasposizioni audiovisive di un gioco di ruolo da tavolo.

Prodotta da Amazon MGM Studios, Critical Role e Titmouse, la serie vanta un cast vocale di primo piano che include Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel e Travis Willingham. Chris Prynoski, Shannon Prynoski e Ben Kalina figurano tra gli executive producer. Con la quarta stagione già calendarizzata, The Legend of Vox Machina conferma il proprio status di titolo chiave nel catalogo animato di Prime Video, consolidando l’espansione seriale dell’universo nato attorno a Critical Role.