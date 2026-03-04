Hellboy torna in fumetteria: novità e ristampe della serie originale

I fan di Hellboy hanno un appuntamento da segnare in agenda: quest’anno il leggendario personaggio creato da Mike Mignola torna con un nuovo one-shot e una ristampa della serie originale, promettendo di consolidare il 2026 come l’anno di Hellboy.

Il nuovo fumetto, Hellboy and the B.P.R.D.: The Monster of Nivola, arriverà nelle fumetterie locali il 24 giugno. Questo one-shot di 32 pagine è pensato come punto di ingresso perfetto per i nuovi lettori, ma offrirà anche ai fan di lunga data una classica avventura del personaggio, ricca di azione e misteri soprannaturali. Ambientato in una città quasi deserta in Sardegna, Hellboy dovrà affrontare creature e segreti inquietanti, mantenendo intatto lo stile dark fantasy che ha reso il personaggio così iconico. Il prezzo di copertina sarà di 4,99$ e la storia è consigliata a lettori dai 14 anni in su.

Non finisce qui: il 1° luglio 2026 uscirà anche Hellboy: Seed of Destruction #1 Facsimile Reprint, una ristampa fedele della prima uscita della serie originale. La facsimile ricrea il design e le pubblicità originali e include la storia di backup “Monkeyman and O’Brien” di Art Adams. La nuova edizione presenterà inoltre una cover variante realizzata da Mike Mignola con colori di Dave Stewart, rendendola un pezzo da collezione imperdibile per tutti gli appassionati.

Queste uscite non solo permettono ai nuovi lettori di scoprire le origini di Hellboy, ma offrono anche ai fan storici la possibilità di rivivere le avventure che hanno ispirato i film leggendari di Guillermo del Toro. Con un mix di azione, horror soprannaturale e personaggi indimenticabili, il 2026 promette di essere un anno all’insegna di Hellboy, tra fumetti, collezionabili e il ritorno di uno dei più amati eroi del dark fantasy.

