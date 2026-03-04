HomeSerie TvNews

Scrubs: il revival include un omaggio nascosto all’amato attore della serie originale

Di Chiara Guida

Con il suo nuovo revival della “stagione 10”, Scrubs ha ufficialmente riportato in vita i dottori e gli infermieri del Sacred Heart Hospital. Tuttavia, c’è un attore iconico che purtroppo non ha potuto tornare, ma che riceve un omaggio nascosto nella serie rinata.
Il nuovo bar di Scrubs prende il nome dall’attore di “Ted Buckland” Sam Lloyd.

In un recente tour dei set per Architectural Digest, Zach Braff mostra ai fan vari set, incluso il rinato Sacred Heart. Il tour include uno sguardo al nuovo ritrovo della banda, Lloyd’s Junction, un bar a tema ferroviario significativamente più grande del bar dove J.D. era solito sorseggiare i suoi Appletini.

Braff rivela che il bar prende il nome da Sam Lloyd, che ha interpretato il codardo Ted Buckland nella serie originale (oltre a un cameo nei panni del personaggio in Cougar Town). L’idea è venuta allo scenografo Roger Fires, per onorare Lloyd e includerlo nel ritorno di una serie in cui ha avuto un ruolo così importante.

Sam Lloyd è scomparso nel 2020 a causa del cancro, dopo aver recitato in serie come Malcolm, Seinfeld e Desperate Housewives. Era anche un musicista provetto, suonando con i Butties e i Blanks, questi ultimi presenti in Scrubs nel gruppo a cappella di Ted, The Worthless Peons.

Nel ruolo di Ted, Sam interpretava lo sfortunato avvocato dell’ospedale, un riluttante servitore del primario Bob Kelso. Dopo anni di sofferenze per mano di Kelso, Ted alla fine ottenne una sottotrama romantica con Stephanie Gooch, interpretata da Kate Micucci, e divenne membro del “Brain Trust” del Bidello, insieme a Todd e Doug.

Il bar include anche un “regalo” a Zach Braff

Nello stesso tour, Braff rivela un altro dettaglio del nuovo set del bar. Come regalo a Braff, una delle spine del bar include una replica del suo pitbull Penny, che ha salvato. Inizialmente Braff intendeva solo prendersi cura del cane, ma ne divenne “ossessionato” e la adottò rapidamente.

Altri dettagli di Lloyd’s Crossing includono un tavolo da biliardo e insegne al neon con un tabellone del tris e la frase “Questo deve essere il posto giusto”. Nella serie originale, il set era costruito all’interno di un vero ospedale, con il set del bar ricavato nell’ex reparto di terapia intensiva. Braff celebra il fatto che nella nuova stagione il set sia più grande e meno fitto, anche se nota che il fumo artificiale delle scene al bar può comunque diffondersi in altri set.

Dai piccoli dettagli e dall’omaggio a Sam Lloyd, è chiaro che il team di Scrubs ama il franchise tanto quanto i fan, impegnandosi al massimo per ricreare la magia della serie originale.

I nuovi episodi di Scrubs vanno in onda il mercoledì alle 20:00 su ABC e saranno disponibili su Disney+ in Italia dal 25 marzo.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

