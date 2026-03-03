La nuova serie Sherlock di Prime Video debutta con il 100% su Rotten Tomatoes

Il gioco è ufficialmente iniziato per Young Sherlock. La nuova serie prequel di Prime Video dedicata al celebre detective creato da Arthur Conan Doyle ha debuttato con un perfetto 100% su Rotten Tomatoes, un risultato che sta già facendo discutere nel panorama delle serie crime e mystery.

La serie in 8 episodi segue uno Sherlock ancora giovane, interpretato da Hero Fiennes Tiffin, descritto come “grezzo e non filtrato”, accusato di un omicidio avvenuto all’Università di Oxford. Per dimostrare la propria innocenza, il futuro detective si allea con un compagno di studi, James Moriarty (Dónal Finn), dando il via a un’indagine che porta alla luce una cospirazione ben più ampia.

Come riportato da ScreenRant, al momento sono state conteggiate sette recensioni, motivo per cui il punteggio potrebbe scendere con l’arrivo di nuove valutazioni. Tuttavia, si tratta di un esordio estremamente positivo, soprattutto considerando il confronto con le precedenti trasposizioni televisive e cinematografiche del personaggio.

Young Sherlock supera anche la serie BBC con Benedict Cumberbatch

Con il suo 100% iniziale, Young Sherlock si posiziona tra le migliori serie TV dedicate a Sherlock Holmes. Il celebre Sherlock della BBC con Benedict Cumberbatch vanta infatti una media complessiva del 78% su Rotten Tomatoes, con le prime tre stagioni rispettivamente al 93%, 94% e 91%.

Il risultato della serie Prime Video supera anche Sherlock & Daughter (77%) e si affianca al 100% della produzione giapponese Miss Sherlock del 2018. Va sottolineato che la nuova serie si basa sui romanzi Young Sherlock Holmes di Andrew Lane, e non direttamente sulle opere originali di Conan Doyle, pur mantenendo elementi iconici del personaggio.

Il progetto segna inoltre il ritorno di Guy Ritchie al franchise dopo quasi 15 anni. Il regista, già dietro ai film con Robert Downey Jr. e Jude Law (valutati rispettivamente 70% e 60% su Rotten Tomatoes), torna come produttore esecutivo e regista di alcuni episodi. Si tratta, almeno per ora, del suo progetto sherlockiano con il punteggio più alto.

Il cast include anche Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Colin Firth e Max Irons, mentre Matthew Parkhill ricopre il ruolo di showrunner.

Tutti e otto gli episodi di Young Sherlock debutteranno su Prime Video il 4 marzo. Resta ora da vedere se anche il pubblico confermerà l’entusiasmo della critica e se la piattaforma procederà rapidamente con un rinnovo per la seconda stagione.