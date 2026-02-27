Zack Snyder riaccende le speranze di un ritorno dello Snyderverse per Justice League 2 e 3

Il Snyderverse potrebbe non essere morto, dopotutto, dato che i sequel di Justice League potrebbero ancora vedere la luce. Il periodo di Zack Snyder alla DC è uno degli elementi più importanti della cronologia live-action del gigante dei fumetti. I film DC di Snyder hanno plasmato il vecchio DCEU, anche se si sono rivelati piuttosto controversi. La situazione di Justice League nel 2017 non è stata gestita bene, con Joss Whedon che ha essenzialmente preso il controllo del film quando Snyder è stato gradualmente escluso dal franchise.

Dopo anni di campagne online da parte dei fan, Snyder è tornato alla DC per dare sfogo alla sua visione creativa di quella che è forse la squadra di supereroi più popolare dei fumetti. Zack Snyder’s Justice League ha cambiato molto di ciò che è accaduto nella versione cinematografica, con Darkseid che ha un ruolo reale. Nonostante il successo, nessun progetto di Snyder è in programma nella lista dei film della DC, ma la situazione potrebbe cambiare.

Nel podcast Happy Sad Confused, Snyder ha parlato delle possibilità di tornare allo Snyderverse per Justice League 2 e 3. L’intervistatore Josh Horowitz ha chiesto al regista se fosse possibile che i film di Justice League venissero finalmente realizzati sotto forma di serie a fumetti o film d’animazione. Snyder ha risposto positivamente all’idea. “Ne abbiamo parlato parecchio. Viviamo in un mondo in cui tutto è possibile, e qualunque forma assumesse… sarebbe fantastico”.

Justice League, che è stato in gran parte rigirato dal regista di The Avengers, Joss Whedon, è uscito nelle sale il 17 novembre 2017. Il film ha concluso la sua corsa nelle sale con 661,3 milioni di dollari. Con un budget dichiarato di 300 milioni di dollari dopo le riprese aggiuntive, il film DC doveva incassare tra i 600 e i 750 milioni di dollari per andare in pareggio. Pertanto, non è stato un grande successo.

Anni dopo, Zack Snyder’s Justice League è stato finalmente distribuito su HBO Max il 18 marzo 2021. Su Rotten Tomatoes, ha ottenuto un punteggio positivo del 71% da parte della critica e un punteggio quasi perfetto del 92% da parte del pubblico, confermando che l’attesa per il film DC è stata più che ripagata. Dopo il suo successo, i fan hanno iniziato a fare una campagna affinché venissero realizzati i sequel di Justice League previsti da Snyder.

Da allora, Snyder ha commentato più volte la possibilità di portare a termine i suoi piani per Justice League. Il 5 dicembre 2025, Snyder ha festeggiato il traguardo dei 500.000 follower su Instagram commentando il suo amore per i personaggi e dicendo: “Brindiamo a molte altre storie insieme!”. Prima di allora, il 12 aprile 2024, Snyder aveva parlato con Empire Magazine del trasferimento dello Snyderverse all’animazione.

Il regista ha detto: “Sì, assolutamente. Sarebbe divertente. Sarebbe fantastico”. A distanza di quasi due anni, Snyder continua a credere che realizzare i sequel di Justice League in forma animata sarebbe una buona idea, rivelando ora che ci sono state discussioni su questa possibilità. Al momento, il Capitolo Uno della DCU non ha annunciato alcun film su Justice League. Pertanto, lo Snyderverse non avrebbe alcuna concorrenza, soprattutto se tornasse in forma animata.