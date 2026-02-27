Harry Potter: HBO starebbe lavorando a nuovi progetti spin-off

Sebbene la nuova serie su Harry Potter non debutterà prima dell’inizio del 2027, HBO sembra già avere in programma di espandere il franchise con una serie spin-off. Durante una teleconferenza sui risultati finanziari (tramite Variety), il leader della Warner Bros. Discovery JB Perrette sembrava suggerire che HBO abbia intenzione di ampliare il palinsesto televisivo dedicato al franchise con degli spin-off, sottolineando che “HBO punta su circa 10 anni di serie a marchio Harry Potter a partire dal prossimo anno”.

Sebbene la produzione della serie HBO su Harry Potter dovrebbe durare 10 anni come parte di un fedele adattamento dei sette romanzi di J.K. Rowling, il riferimento di Perrette alle “serie con il marchio Harry Potter” sembra suggerire che ci siano piani per degli spin-off. “Abbiamo una grande visibilità su un content plate sempre più forte, che è al centro di tutto ciò che facciamo”, ha detto Perrette.

In precedenza, nel gennaio 2024, era stato riferito che HBO era “aperta alla possibilità di sviluppare più di un’idea basata su Harry Potter”, il che significa che sono possibili più serie. Perrette, che supervisiona lo streaming globale e i giochi per WBD, ha anche suggerito che l’anno prossimo ci saranno sviluppi significativi nel campo dei giochi. Sebbene non abbia citato alcun progetto specifico, probabilmente alludeva ai piani per Hogwarts Legacy 2, che potrebbe essere programmato in concomitanza con la prima della serie Harry Potter di HBO.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

