Zack Snyder rompe il silenzio sul Superman di James Gunn

Zack Snyder finalmente parla del film su Superman di James Gunn. In una nuova intervista al podcast Happy, Sad, Confused, il regista ha infatti commentato il film su Superman di Gunn del 2025, esprimendo anche la sua attesa per Man of Tomorrow, le cui riprese inizieranno quest’anno. Snyder ha dichiarato: “Il Superman di James è fantastico e auguro loro il meglio, non vedo l’ora di vedere il prossimo film, è semplicemente fantastico”.

Quando gli è stato chiesto se ci fosse qualcosa che ha apprezzato nel film su Superman che secondo lui solo Gunn avrebbe potuto realizzare in quel modo, Snyder ha risposto: “Certo, James è unico nel suo modo di raccontare storie, nella sua capacità di canalizzare la mitologia e la cultura pop in quello che considero un punto di vista iconico e molto particolare, allo stesso tempo commovente e divertente”. Ha concluso dicendo: “È il migliore in questo che io conosca e penso che sia un ottimo custode di quel mondo. Quindi, sapete, va bene così. È fantastico per i fan”.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”. Il villain del film sarà Brainiac, interpretato da Lars Eidinger.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.