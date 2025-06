Unione Italiana Casting Directors protagonista all’Ischia Film Festival 2025

L’Unione Italiana Casting Directors (U.I.C.D.) sarà protagonista all’Ischia Film Festival 2025, diretto da Michelangelo Messina, portando al centro del dibattito il valore e la complessità del lavoro di casting nel cinema contemporaneo. Lo farà in collaborazione con l’International Casting Directors Association (I.C.D.A.), promotrice dell’iniziativa attraverso Donna Morong, membro del board I.C.D.A., che ha invitato ufficialmente l’U.I.C.D. a partecipare.

Il programma prevede due panel riservati agli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, che si svolgeranno lunedì 1° luglio nella storica Villa La Colombaia – residenza di Luchino Visconti e oggi sede di eventi culturali – nell’ambito del Casting Symposium dedicato alla formazione delle nuove generazioni.

Protagonisti dell’incontro saranno tre figure di rilievo della U.I.C.D.: Laura Muccino, Barbara Giordani e Maurilio Mangano, quest’ultimo recentemente insignito del David di Donatello per il Miglior Casting per il film Vermiglio di Maura Delpero – premio condiviso con Stefania Rodà e assegnato per la prima volta nella storia del cinema italiano.

I panel del 1° luglio – riservati agli studenti

Ore 10:00 – Panel del mattino: “How to Elevate Your Project with a Global Cast”

Un’introduzione al lavoro del casting per giovani registi e autori. I membri di U.I.C.D. e I.C.D.A. illustreranno come un casting efficace, anche internazionale, possa amplificare la forza di un progetto. Modera un giornalista bilingue.

Ore 15:00 – Panel del pomeriggio: “What Makes Them Say Yes? How Casting Connects Rising Filmmakers with Iconic Talent”

Un dialogo tra attrici, casting director e filmmaker su come coinvolgere grandi interpreti in progetti indipendenti o d’autore. Interverranno Marcia Gay Harden e la casting director americana Donna Morong, con la partecipazione speciale di Maurilio Mangano.