Rambo: Noah Centineo protagonista del prequel

Dopo la notizia della scorsa primavera secondo cui era in fase di realizzazione un prequel di Rambo, Millennium Media sembra aver trovato il suo uomo, dato che fonti hanno rivelato a Deadline che Noah Centineo ricoprirà tale ruolo. Il regista di Sisu, Jalmari Helander, dirigerà il film basato su una sceneggiatura scritta dal duo Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Secondo le fonti, le riprese dovrebbero iniziare all’inizio del 2026 in Thailandia.

Gli addetti ai lavori aggiungono inoltre che, sebbene non sia stato ancora siglato alcun accordo, Lionsgate è il favorito per aggiudicarsi il progetto. Lo studio ha infatti distribuito gli ultimi due film della saga e ha già lavorato con Helander in Sisu. La trama del film è ancora segreta, ma sarà la storia delle origini di un giovane John Rambo durante la guerra del Vietnam. Sarà però interessante scoprire di preciso quanto e cosa di quel periodo verrà mostrato nel film.

Per quanto riguarda Centineo, la sua popolarità è in ascesa dopo i ruoli di successo nella serie Netflix To All the Boys I Loved Before e The Recruit, ma questo è il tipo di ruolo che potrebbe lanciare la giovane star nella lista delle celebrità di prima categoria. Prossimamente interpreterà Ken Masters nell’adattamento live-action di Street Fighter, mentre di recente è apparso in Warfare e nel film Our Hero, Balthazar.

Per quanto riguarda Stallone, quando Deadline ha riportato per la prima volta la notizia, fonti interne hanno riferito alla testata che l’interprete originale del personaggio è a conoscenza del progetto ma non è coinvolto nella realizzazione, e ad oggi la situazione sembra essere rimasta invariata. Fonti ora affermano che Stallone è stato informato dell’adesione di Centineo al ruolo. Non è però escluso che possa in seguito unirsi in qualità di produttore.

Rambo torna al cinema

Uno degli eroi d’azione più iconici del cinema statunitense, il personaggio è stato creato da David Morell nel suo romanzo First Blood. Nel film originale del 1982, Sylvester Stallone interpretava il veterano dei Berretti Verdi, costretto da uno sceriffo crudele e dai suoi vice a fuggire sulle montagne e a intraprendere una guerra solitaria contro i suoi inseguitori. I cinque film della serie hanno incassato oltre 800 milioni di dollari in tutto il mondo; l’ultimo, Rambo – Last Blood del 2019 ha incassato 92 milioni di dollari al botteghino.