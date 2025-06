The Bear – Stagione 5: cosa sappiamo sul rinnovo e perché la produzione è a rischio ritardo

Sebbene il finale della quarta stagione di The Bear offra ampie possibilità di ritorno per la quinta stagione, secondo alcune indiscrezioni ciò potrebbe non essere possibile nell’immediato futuro. Nella quarta stagione, Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) e Natalie (Abby Elliott) hanno a disposizione un lasso di tempo dolorosamente breve per risollevare le sorti del ristorante, che culmina con Carmy che prende una decisione importante e che cambierà la sua vita nel finale.

Un nuovo rapporto pubblicato da Variety suggerisce che la quinta stagione di The Bear – se verrà ufficialmente rinnovata, cosa che al momento è ancora in dubbio – potrebbe non entrare in produzione per un po’, a seconda dell’impegno di FX, dell’“intento creativo” e della disponibilità dei suoi protagonisti. La serie di successi agli Emmy di The Bear non solo ha attirato grandi nomi a partecipare in ruoli da guest star, ma ha anche reso famosi i suoi attori protagonisti.

Jeremy Allen White interpreterà Bruce Springsteen nel film biografico Springsteen – Liberami dal Nulla, Ebon Moss-Bachrach è ora un membro ufficiale della prima famiglia Marvel e Ayo Edebiri reciterà nel prossimo film dell’acclamato regista Luca Guadagnino, al fianco della star di Hollywood Julia Roberts. È comprensibile che questi attori vogliano passare ad altri progetti, e non sarebbero i primi a farlo. Fonti hanno però anche riferito a Variety che sono “vincolati contrattualmente per una quinta stagione, qualora FX e Storer decidessero di procedere”.

Quando potremo vedere The Bear – Stagione 5?

Variety riporta che al momento non ci sono sceneggiature scritte per la quinta stagione di The Bear, anche se il creatore della serie, Christopher Storer, avrebbe già in mente una direzione narrativa. Questo ritardo potrebbe indicare un allontanamento dal precedente programma di produzione e distribuzione della serie. Le stagioni 3 e 4 sono state girate una dopo l’altra e, dal debutto della serie nel 2022, ogni anno a giugno è stata pubblicata una nuova stagione, un gradito sollievo rispetto alle attese di due anni che sono diventate una tradizione nell’era dello streaming. Per la prossima stagione, però, potrebbe volerci più del previsto.

