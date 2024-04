Lucca Comics & Games omaggia il Giro d’Italia 2024

Lucca si tinge di rosa con la 5° Tappa del Giro d’Italia 2024, che arriverà a Lucca mercoledì 8 maggio 2024, dopo 39 anni di assenza. Un momento sportivo significativo e attesissimo, a cui parteciperà anche Lucca Crea, con alcune iniziative speciali powered by Lucca Comics & Games.

In particolare saranno due le attività capaci di attirare l’attenzione degli appassionati di ciclismo, ma anche del grande pubblico e dei cittadini. Lucca Comics & Games omaggerà la corsa a tappe con la mostra “Karl Kopinski: Wearing the Pink” e con 12 giganti installazioni artistiche.

Nella chiesa di San Franceschetto (in p.za San Francesco con inaugurazione il 3 maggio), mettendo a frutto la grande esperienza maturata negli anni, Lucca Comics & Games realizzerà la mostra “Karl Kopinski: Wearing the Pink”, dedicata all’omonimo artista inglese, che lavora nell’industria dell’illustrazione dal 1997 e ha raggiunto i vertici del settore, nominato al BP Portrait Award – uno dei premi più importanti per ritrattisti – e con un enorme seguito social.

Grande appassionato di ciclismo e amico storico di Lucca Comics & Games, Kopinski ha creato una serie di ritratti degli eroi dei pedali, che appartengono alla storia del ciclismo tra i quali: Gino Bartali, Fausto Coppi, Francesco Moser, Marco Pantani, Eddy Merckx e campioni contemporanei che si sono fatti largo nei nostri cuori come Mark Cavendish, Bob Jungels, Bradley Wiggins e Tadej Pogačar.

“Una tappa lunga dieci anni, un traguardo a lungo atteso e conquistato con costanza e caparbietà. Come nelle grandi corse a tappe. Da quando abbiamo incontrato Karl Kopinski, e conosciuto la sua dimensione legata all’arte contemporanea, abbiamo voluto realizzare questa mostra, assieme ai curatori Roberto Irace, Luca Bitonte e Antonio Rama. Oggi, finalmente ci siamo, e come una squadra di gregari siamo orgogliosi di aver tirato la volata al grande maestro inglese che finalmente, qui, nella sua Lucca, indosserà il rosa!” racconta Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games.

La mostra, visitabile a ingresso gratuito dalle 17.00 di venerdì 3 maggio a domenica 12 maggio, esplorerà anche il rapporto d’affetto dell’artista con la città di Lucca e il festival Lucca Comics & Games, arricchendo l’esposizione con gli originali del poster della manifestazione realizzata proprio da Kopinski nel 2015 e il Grog del 2023, la rivisitazione realizzata dall’artista della mascotte di Lucca Games che l’anno scorso ha compiuto 30 anni.

Non mancherà il prezioso catalogo dedicato all’esposizione, acquistabile presso gli spazi espositivi, stampato in collaborazione con CMON, azienda leader del settore gioco e grandi amici dello stesso Karl Kopinski e del festival.

Ad accompagnare la mostra, nelle principali piazze della città, nel tardo pomeriggio del 30 aprile faranno la loro apparizione in città dodici memorabili biglie giganti, installate in quattro luoghi: San Michele, San Frediano, San Francesco e di fronte al Caffè delle Mura. Grandi installazioni trasparenti e colorate, di cui alcune alte fino a sei metri in piazza San Michele e fino a quattro metri sulle mura, per richiamare alla memoria le biglie che tanti di noi hanno utilizzato per giocare sulla spiaggia da bambini, e nelle quali saranno posizionati i ritratti degli eroi dei pedali, interpretati proprio attraverso l’arte di Karl Kopinski.

Appuntamento al 30 aprile con le biglie giganti e al 3 maggio, ore 17.00, per l’inaugurazione della mostra.