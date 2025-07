The Odyssey: il primo trailer trapelato on-line. Ecco una descrizione

Il primo teaser di The Odyssey di Christopher Nolan e Universal, che sta iniziando a essere proiettato esclusivamente nei cinema, è trapelato online su X e TikTok. Come molti dei precedenti blockbuster di Nolan, il più recente dei quali è stato Oppenheimer nel 2023, il regista ha pubblicato un breve teaser con più di un anno di anticipo. Il teaser di The Odyssey dovrebbe essere proiettato in testa alle proiezioni di Jurassic World – La Rinascitae della Universal.

L’esclusività del filmato per le sale cinematografiche è in linea con la priorità data da Nolan alla proiezione nelle sale. Il regista è passato dalla Warner Bros., suo partner di lunga data, alla Universal per “Oppenheimer“, dopo aver espresso sgomento per il fatto che il suo vecchio studio avrebbe distribuito l’intero programma cinematografico del 2021 contemporaneamente su HBO Max.

Ma ancor prima che il teaser di The Odyssey potesse essere trasmesso negli Stati Uniti, martedì pomeriggio sono iniziate a spuntare fughe di notizie, molte delle quali sono state rapidamente rimosse per violazione del copyright.

Il teaser, della durata di 70 secondi, mostra brevemente il personaggio principale di Matt Damon, Odisseo, suo figlio Telemaco (interpretato da Tom Holland) e un personaggio misterioso interpretato da Jon Bernthal. Inizia con una narrazione di quello che sembra essere Robert Pattinson, che interpreta anche lui un personaggio sconosciuto.

“Oscurità. Le leggi di Zeus infrante. Un regno senza re dalla morte del mio signore”, dice su inquadrature di un oceano blu scuro e onde che si infrangono sulla riva sabbiosa. “Sapeva che era una guerra impossibile da vincere, e poi in qualche modo… in qualche modo l’ha vinta.”

Ci sono due inquadrature di quello che sembra essere il famoso Cavallo di Troia: il piano geniale di Odisseo di infiltrare i soldati greci a Troia, massacrare e saccheggiare la città per vincere la guerra. L’ombra del cavallo di legno si estende sulla spiaggia, poi il cavallo stesso è visto in lontananza, semisommerso dall’acqua, mentre le onde si infrangono. Nel poema epico di Omero, il viaggio di ritorno di Odisseo dura dieci anni dopo che la sua nave è stata deviata dalla rotta e lui incontra mostri come i Ciclopi, è tenuto prigioniero dalla ninfa Calipso e ha scontri con diverse divinità greche.

Il teaser passa poi a una conversazione tesa tra Telemaco e il personaggio di Bernthal, dove quest’ultimo spiega di non sapere dove si trovi Odisseo. “Non so nulla di Odisseo, da quando è morto Troia”, dice Bernthal mentre una tempesta oscura si abbatte sul mare.

“Devo scoprire cos’è successo a mio padre. Quando l’hai visto l’ultima volta?” risponde Holland. Lui e Bernthal sono uno accanto all’altro, con altri personaggi seduti sullo sfondo, illuminati da fioche fiamme arancioni. “Interessati alle voci, eh? Ai pettegolezzi. Chi ha una storia su Odisseo, eh?” inizia a gridare Bernthal agli altri vicini. “Tu? Hai una storia?”. Si vede un’inquadratura di soldati greci in armatura e con torce in mano che marciano per una strada cittadina di notte.

La scritta bianca “Tra un anno” appare sullo schermo nero, anticipando la lontana data di uscita del film. “Alcuni dicono che sia ricco, altri che sia povero“, continua, mentre un’inquadratura in lontananza mostra un soldato greco che varca un ingresso cavernoso e sguaina la spada. Sullo schermo appare “Un Viaggio Comincia”.

“Alcuni dicono che sia morto. Altri dicono che sia imprigionato. E voi cosa ne dite?” chiede Bernthal su un’inquadratura di uomini che camminano verso una città di notte, mentre una bandiera lacera sventola. “Imprigionato?” chiede Telemaco.

“Che tipo di prigione? Un buon vecchio così“, dice Bernthal. Ci sono un altro paio di inquadrature di onde scure, e poi si scopre che Odisseo è bloccato in mezzo all’oceano su alcuni pezzi di legno. The Odyssey e “17. 07. 26” lampeggiano sullo schermo, concludendo il teaser.

Il cast di The Odyssey è vasto e costellato di star. Il cast include anche Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth e Corey Hawkins.

Il film è attualmente in produzione e sarà la prima produzione su larga scala ad essere girata interamente con telecamere IMAX. Come per i precedenti film di Nolan, il teaser dovrebbe essere pubblicato online entro la fine dell’anno.