Wim Wenders presiederà la giuria del Festival di Berlino

Il celebre regista tedesco Wim Wenders presiederà la giuria del 76° Festival di Berlino a febbraio. Il regista pionieristico, uno dei pionieri del movimento del Nuovo Cinema Tedesco, ha lavorato sia nel cinema di finzione che in quello documentaristico nel corso della sua carriera sessantennale. Il suo film narrativo più recente, “Perfect Days”, ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior lungometraggio internazionale.

Anche i documentari di Wenders “Buena Vista Social Club” (1999), “Pina” (2011) e “Il sale della terra” (2014) sono stati candidati all’Oscar nella categoria miglior documentario. Tra le sue opere di narrativa più note figurano “Paris, Texas”, che vinse la Palma d’Oro a Cannes nel 1984; la trilogia Road Movie composta da “Alice nelle città” (1974), “The Wrong Move” (1975) e “Kings of the Road” (1976); e il fantasy romantico ambientato a Berlino “Il cielo sopra Berlino” (1987).

“Wim Wenders è una delle voci più influenti del cinema internazionale. Per sei decenni ha realizzato film che ci commuovono e ci deliziano con la loro umanità e il loro senso di meraviglia”, ha dichiarato la direttrice della Berlinale Tricia Tuttle in una nota. “La sua insaziabile curiosità e la sua profonda padronanza del linguaggio cinematografico sono evidenti in ogni sua opera, sia che esplori i doni di altri artisti sia che illumini la nostra ricerca di significato e connessione. Dire che siamo orgogliosi di questo poliedrico artista giapponese è un eufemismo, e non vediamo l’ora di vedere dove il presidente della giuria Wim Wenders guiderà la nostra giuria nella scelta dei vincitori dell’Orso d’Oro e dell’Orso d’Argento della 76a Berlinale”.

Wenders ha aggiunto: “Non mi era mai passato per la testa di pensare di essere presidente di giuria nella mia città natale finché Tricia Tuttle non me l’ha chiesto. E poi ho pensato: Wow! Sarà un modo completamente nuovo di vedere i film alla Berlinale, per una volta guardare tutti i film in concorso e discuterne approfonditamente con un gruppo di persone intelligenti e amanti del cinema. Quanto può essere bello? Sono grato a Tricia per avermi invitato a questa rara esperienza”.

Nel 2003, Wenders è stato uno dei membri fondatori della Deutsche Filmakademie ed è anche co-fondatore della European Film Academy, di cui è stato presidente dal 1996 al 2020. Nel 2015, ha ricevuto l’Orso d’Oro alla carriera della Berlinale.

La Berlinale di quest’anno si terrà dal 12 al 22 febbraio.