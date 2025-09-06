Venezia 82: le foto dal red carpet di Francesco De Gregori – Nevergreen

Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato presentato Francesco De Gregori – Nevergreen, il documentario che racconta la vita, la musica e l’eredità artistica di uno dei più grandi cantautori italiani.

L’evento ha visto la presenza dello stesso Francesco De Gregori, protagonista assoluto sul red carpet. Accolto dal calore del pubblico e dagli applausi della stampa, il cantautore ha sfilato con eleganza, confermando ancora una volta il legame profondo che lo unisce alla cultura e alla memoria collettiva del nostro Paese.

Le foto della serata restituiscono tutta l’atmosfera dell’evento veneziano, con De Gregori al centro dell’attenzione e circondato da fan e addetti ai lavori. Un momento che ha unito musica e cinema, celebrando una carriera che continua a influenzare intere generazioni.

Francesco De Gregori – Nevergreen è un viaggio nel tempo e nella musica, che ripercorre i successi, le collaborazioni e gli aspetti più intimi di un artista che ha saputo raccontare l’Italia con le sue canzoni. La proiezione a Venezia 82 ha rappresentato un’occasione speciale per riconoscere il valore di un autore che ha fatto della poesia in musica la sua cifra stilistica.

