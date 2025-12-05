Peaky Blinders: The Immortal Man, ecco Tommy Shelby nella prima promo art

La banda criminale più famigerata di Birmingham torna a marzo. Netflix ha svelato la prima promo art di Peaky Blinders: The Immortal Man, che sarà il seguito della fortunata serie. Il film uscirà in sale selezionate il 6 marzo 2026 e su Netflix il 20 marzo.

Sebbene la trama del film rimanga segreta, il film viene presentato come un “epico seguito della pluripremiata saga gangster, ambientata nelle strade senza legge di Birmingham nel 1900”.

Il sequel vedrà Cillian Murphy tornare a interpretare Tommy Shelby nell’universo di “Peaky Blinders”. Sophie Rundle riprenderà il ruolo della sorella di Tommy, Ada Thorne, mentre Stephen Graham e Ned Dennehy torneranno rispettivamente nei panni degli alleati della famiglia Shelby, Hayden Stagg e Charlie Strong. Packy Lee torna nei panni di Johnny Dogs, fedele membro della famiglia criminale, e Ian Peck tornerà nei panni di Curly, esperto di cavalli e stalliere del clan Shelby.

Il cast include anche i nuovi arrivati ​​Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth e Jay Lycurgo.

Tom Harper, che ha diretto diversi episodi della serie, dirigerà il film. La serie ha debuttato sulla BBC nel 2013, con Netflix che ne ha successivamente acquisito i diritti per gli Stati Uniti. “Peaky Blinders” si è conclusa nel 2022 dopo sei stagioni. La serie è stata creata dallo sceneggiatore britannico Steven Knight.

“Per ordine dei Peaky Blinders… Tommy Shelby è tornato. Cillian Murphy e Steven Knight si sono riuniti sul set mentre inizia ufficialmente la produzione del prossimo film Netflix”, ha condiviso la piattaforma di streaming su X a settembre, insieme a una foto della riunione tra Murphy e Knight.

“Sembra che Tommy Shelby non abbia ancora finito con me… È molto gratificante tornare a collaborare con Steven Knight e Tom Harper alla versione cinematografica di ‘Peaky Blinders’. Questa è una cosa per i fan”, ha detto Murphy in una precedente dichiarazione.