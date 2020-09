È stato assegnato venerdì 11 settembre alle ore 17.00 presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior, alla presenza di Alberto Barbera, Direttore della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Piera Detassis, Presidente Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Mario Lorini, Presidente ANEC e Mariella Andreatta, Presidente Comitato UNICEF Veneto, Maria Pia Ammirati, Presidente Istituto Luce – Cinecittà. La cerimonia di premiazione del Leoncino d’Oro, istituito da AGISCUOLA nel 1989 e quest’anno in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il Ministero dell’Istruzione, l’Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello e l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema.

Giunto alla 32° edizione, il Leoncino è divenuto nel tempo uno dei premi collaterali più importanti e significativi della Mostra del Cinema di Venezia. In questa particolare edizione i giovani giurati provenienti da tutta Italia hanno anche assegnato – in seguito ad un accordo siglato con il Comitato Italiano per l’UNICEF – il prestigioso premio Segnalazione Cinema For UNICEF, riconoscimento istituito dal Comitato Italiano per l’UNICEF presso la Mostra sin dal 1980.

Durante la cerimonia Il Premio Leoncino d’Oro della 77. Mostra d’arte cinematografica di Venezia è stato assegnato al film Nuevo Orden di Michel Franco alla presenza del regista, con la seguente motivazione:

“Le disturbanti immagini di un futuro distopico si rincorrono in un violento crescendo che porta alla caduta della società nel baratro del caos. Per aver mostrato scenari inquietanti, proprio perché plausibili, per aver magistralmente diretto un’opera indispensabile, che si presenta come un severo monito per lo spettatore e per aver lanciato un messaggio universale sulla necessità di agire prima che sia troppo tardi.”

La Segnalazione Cinema For UNICEF è stata assegnata al film Notturno di Gianfranco Rosi, presente alla premiazione, con la seguente motivazione:

“Le nitide istantanee di una guerra quotidiana, fatta di silenzi e di parole impossibili da pronunciare, raccontano una verità che esplode come assordanti colpi di fucile. Per aver mostrato una realtà dove anche i bambini parlano il linguaggio della sofferenza e aver riunito in un lungo viaggio interi territori accomunati dagli echi di un conflitto statico e senza fine.”

I vincitori del Leoncino d’Oro Agiscuola

1989 SCUGNIZZI di Nanni Loy

1990 UN ANGELO ALLA MIA TAVOLA di Jane Campion

1991 LA LEGGENDA DEL RE PESCATORE di Terry Gilliam

1992 UN CUORE IN INVERNO di Claude Sautet

1993 FILM BLU di Krzysztof Kieslowski

1994 PRIMA DELLA PIOGGIA di Milcho Manchewski

1995 L’UOMO DELLE STELLE di Giuseppe Tornatore

1996 HOMMES FEMMES: MODE D’EMPLOI di Claude Lelouch

1997 OVOSODO di Paolo Virzì

1998 GATTO NERO GATTO BIANCO di Emir Kusturica

1999 JESUS’ SON di Alison MacLean

2000 I CENTO PASSI di Marco Tullio Giordana

2001 ABRIL DESPERAÇADO di Walter Salles

2002 L’UOMO DEL TRENO di Patrice Leconte

2003 BUONGIORNO, NOTTE di Marco Belloccio

2004 BINJIP – FERRO 3 di Kim Ki-duk

2005 SIMPATHY FOR LADY VENGEANCE di Park Chan-Wook

2006 EJPHORIJA (Euphoria) di Ivan Vyrypaev

2007 THE DARJEELING LIMITED di Wes Anderson

2008 IL PAPA’ DI GIOVANNA di Pupi Avati

2009 CAPITALISM: A LOVE STORY di Michael Moore

2010 LA VERSIONE DI BARNEY di Richard J. Lewis

2011 CARNAGE di Roman Polaski

2012 PIETA’ di Kim ki-Duk

2013 SACRO GRA di Gianfranco Rosi

2014 BIRDMAN di Alejandro G. Inarritu

2015 L’ATTESA di Piero Messina

2016 NA MLIJEČNOM PUTU (On the Milky Road) di Emir Kusturica

2017 THE LEISURE SEEKER (Ella & John) di Paolo Virzì

2018 WERK OHNE AUTOR (OPERA SENZA AUTORE) di Florian Henckel von Donnersmarck,

2019 IL SINDACO DEL RIONE SANITA’ di Mario Martone