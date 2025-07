Il primo giorno di David Corenswet sul set con il costume di Superman – FOTO

Superman è ora al cinema e sembra aver riscosso un notevole successo presso la maggior parte dei fan. Il film ha ovviamente i suoi detrattori, ma una cosa su cui la maggior parte delle persone sembra essere d’accordo è che David Corenswet ha fatto un lavoro straordinario nei panni del nuovo Uomo d’Acciaio per il grande schermo.

David Corenswet ha abbandonato il lato leggermente più dark (alcuni potrebbero dire cupo) che è generalmente associato alla precedente interpretazione del personaggio da parte di Henry Cavill, offrendo un’incarnazione di Kal-El più fiduciosa e sincera (alcuni potrebbero dire banale), molto più simile alla versione di Christopher Reeve.

Ora, Hollywood Authentic ha condiviso alcune foto in bianco e nero dal backstage e un documentario che ripercorre il primissimo giorno di Corenswet sul set dopo aver indossato il costume dell’iconico eroe della DC Comics.

“La mia prima audizione è stata un self-tape che ho registrato a casa mia con mia moglie”, dice l’attore nel video qui sotto. “Ci ho visto una sorta di umorismo da vecchia Hollywood, come quello di Fred Astaire, Donald O’Connor o Jimmy Stewart. Ero entusiasta di farlo e pensavo di fare un buon lavoro, ma non ero sicuro che James l’avesse inteso in quel modo. Quindi, per quanto ne sapevo, non era quello che stava cercando.”

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent e inaugurerà la fase intitolata “Dei e Mostri“. Il film racconterà un Clark Kent già adulto, alle prese con il delicato equilibrio tra la sua identità kryptoniana e quella umana, in un mondo in cui l’umanità fatica a fidarsi di figure straordinarie. Secondo quanto anticipato, non si tratterà di una storia di origini, ma piuttosto di un ritratto di Superman nel momento in cui cerca il suo posto nel mondo come giornalista al Daily Planet e come eroe capace di ispirare speranza.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Questi attori porteranno sul grande schermo personaggi come Lois Lane, Guy Gardner, Hawkgirl, Metamorpho, Lex Luthor e Mister Terrific.

Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe nel nuovo universo DC, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano. Il tono del film sarà molto diverso rispetto alle precedenti versioni più cupe: Gunn ha dichiarato che Superman sarà colorato, pieno di emozione e con un protagonista cresciuto in un ambiente familiare sano e amorevole, elemento che influenzerà profondamente la sua personalità.

Il film non solo rilancia l’iconica figura dell’Uomo d’Acciaio, ma getta anche le basi narrative e tematiche per l’intero universo condiviso DC, fondendo umanità, epica e introspezione morale in un racconto di rinascita mitologica.

Il film è al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.