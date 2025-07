Star Wars, Rian Johnson parla della trilogia mai realizzata: “Nessuna sceneggiatura, solo idee concettuali”

Star Wars: Gli ultimi Jedi ha indubbiamente diviso i fan della saga, ma è stato comunque un successo di critica e di pubblico (1,3 miliardi di dollari al botteghino e un punteggio del 91% su Rotten Tomatoes). Con questo in mente, non c’è da stupirsi che Disney e Lucasfilm non avessero perso tempo e avessero ingaggiato il regista Rian Johnson per dirigere una nuova trilogia di film.

I dettagli della trama non sono mai stati rivelati, quindi non abbiamo scoperto quale era della Galassia lontana lontana Johnson intendesse esplorare. I fan erano però sin da subito divisi sulla prospettiva di vedere altri Star Wars dello sceneggiatore/regista che ha realizzato quel tanto divisivo film. Alla fine, però, la trilogia è diventata l’ennesimo progetto incompiuto sotto la supervisione della presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy.

L’attenzione di Johnson si è poi spostata sui suoi film Knives Out e su un lucroso accordo con Netflix. In un’intervista a Rolling Stone, però, Johnson ha ora spiegato perché la sua trilogia di Star Wars non è stata realizzata. “Non è successo nulla di concreto”, ha ammesso il regista. “Ci siamo divertiti molto a lavorare insieme e mi hanno detto: ‘Continuiamo così’. Io ho risposto: ‘Ottimo!’. Ho discusso alcune idee con Kathy. In breve, è nato Knives Out”.

“Sono andato via e ho realizzato ‘Knives Out’, e mi sono buttato a capofitto nella realizzazione di gialli”, ha continuato. “È il tipo di cosa che, se in futuro ci fosse l’opportunità di farlo, o di fare qualcos’altro in ‘Star Wars’, sarei entusiasta. Ma al momento sto solo facendo le mie cose e sono piuttosto felice”. Johnson ha poi chiarito che la sua trilogia era “tutta molto concettuale”, confermando infine di non aver mai sviluppato “una bozza, una sceneggiatura o altro” per i film. In altre parole, si tratta di un altro progetto annunciato prematuramente dalla Kennedy.