Venezia 82: le foto dal red carpet di chiusura con i premiati e il cast di Chien 51

Gran finale per Venezia 82 con il red carpet di chiusura. Sul tappeto rosso hanno sfilato i premiati e il cast del film di chiusura Chien 51.

Adèle Exarchopoulos Venezia 82 - 01
Adèle Exarchopoulos sul red carpet di chiusura di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

La 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si è conclusa con un red carpet che ha riunito i protagonisti dell’edizione. A sfilare sul tappeto rosso della serata finale sono stati i vincitori dei premi ufficiali, celebrati dal pubblico e dagli obiettivi dei fotografi, insieme al cast di Chien 51, film scelto per chiudere questa intensa edizione del Festival.

Il red carpet di chiusura ha rappresentato il momento culminante di undici giorni di cinema, incontri e grandi emozioni. Tra applausi e flash, i premiati hanno condiviso l’entusiasmo di un riconoscimento conquistato in una delle vetrine più prestigiose al mondo, mentre il cast di Chien 51 ha salutato il pubblico veneziano con eleganza e orgoglio.

Le immagini raccontano l’atmosfera festosa della serata, con interpreti, registi e membri delle troupe che hanno trasformato il tappeto rosso in una passerella di talento e glamour. Un evento che ha chiuso idealmente il cerchio di un’edizione caratterizzata da opere di grande forza espressiva, autori affermati e nuove voci pronte a imporsi sulla scena internazionale.

Sfoglia la nostra gallery per rivivere i momenti più belli del red carpet di chiusura di Venezia 82 con i premiati e il cast di Chien 51.

