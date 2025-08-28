Werner Herzog agli aspiranti registi: “Per fare film bisogna essere dei criminali borderline”

Werner Herzog, il venerato autore tedesco dietro “Fitzcarraldo”, “Aguirre, furore di Dio”, “Nosferatu” e “Grizzly Man” – tanto per citarne alcuni – ha dato alcuni consigli molto pratici agli aspiranti registi giovedì durante una masterclass alla Mostra del Cinema di Venezia. “Bisogna sapere come falsificare un permesso di ripresa in un Paese con una dittatura militare, come scassinare serrature”, ha detto. “Per fare film bisogna essere dei criminali al limite della legalità. Se non avete questa attitudine, non pensate nemmeno di diventare registi”.

Altre perle di saggezza fornite dall’82enne gigante del Nuovo Cinema Tedesco alla sala gremita di giovani appassionati di cinema andavano dal “leggere molti libri” – Herzog, a detta sua, guarda solo cinque o sei film all’anno – al non fissarsi troppo su un progetto specifico. “Naturalmente ci sono progetti che non sono riuscito a realizzare”, ha detto, raccontando come negli anni ’90 lui e Francis Ford Coppola volessero realizzare una produzione sontuosa sulla conquista spagnola del Messico, vista e narrata dal punto di vista degli Aztechi.

“Abbiamo passato molte notti insonni a lavorarci, ma non si è mai concretizzato perché non è stato possibile finanziarlo”. “L’industria funziona in un modo specifico”, ha detto Herzog. “Ma invece di cercare di ottenere finanziamenti senza successo per i prossimi vent’anni, ho realizzato 28 film [da allora] e ho scritto sette libri in quel periodo. Questo è quello che ho fatto. Quella sceneggiatura non realizzata? Non ha importanza”, ha concluso.

Il prolifico regista ha anche sottolineato che un anno due dei suoi film hanno compiuto l’impresa unica di essere selezionati per il concorso di Venezia. Nel 2009 Herzog ha presentato in anteprima sia “My Son, My Son, What Have Ye Done?” che “Bad Lieutenant: Port Of Call New Orleans”. Herzog ha anche osservato che per lui “il cinema indipendente non esiste. Si dipende dai sistemi di produzione, si dipende dalla distribuzione. Si dipende dai permessi”, ha detto.

“Ma esiste una cosa chiamata autosufficienza”, ha continuato Herzog. “Guadagnate dei soldi in qualche modo. Ma non rapinate una banca, perché è controproducente. Di solito vi prendono”. A Venezia quest’anno, Herzog ha ricevuto il Leone d’Oro alla Carriera e presenta in anteprima il suo nuovo documentario “Ghost Elephants” (qui la nostra recensione direttamente dal Festival), sulla ricerca di un branco di elefanti sfuggenti in una zona praticamente disabitata degli altopiani dell’Angola, grande quanto l’Inghilterra.

Nel frattempo è impegnato nelle riprese del suo prossimo lungometraggio, “Bucking Fastard”, in Irlanda, con le sorelle Kate e Rooney Mara. Herzog sta inoltre sviluppando un film d’animazione basato sul suo romanzo “The Twilight World” ed è stato scritturato come doppiatore nel prossimo film d’animazione di Bong Joon-ho sulle creature degli abissi marini. “Non smetto mai di lavorare e ho sempre più di un progetto in mente”, ha detto. “Ma se ce ne sono troppi, non riesco a seguirli tutti. Quindi seguo quello che mi sembra più urgente”.