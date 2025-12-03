HomeCinema News2025

Callum Turner potrebbe essere la “scelta migliore” di Denis Villeneuve come nuovo James Bond

Chiara Guida

-

Callum Turner sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

A giugno abbiamo saputo che Denis Villeneuve (Dune, Blade Runner 2049) aveva ufficialmente firmato per dirigere il prossimo film di James Bond e, più di recente, abbiamo appreso che il progetto ha ingaggiato Steven Knight (Peaky Blinders, Taboo, Locke) come sceneggiatore.

Il casting non è ancora iniziato, ma le indiscrezioni hanno fatto emergere un paio di nomi che potrebbero essere sul radar dello studio per interpretare il prossimo 007, e ora possiamo aggiungerne un altro alla lista. Secondo Jeff Sneider nella sua ultima newsletter, Callum Turner è la “scelta migliore” di Villeneuve per interpretare il ruolo dell’iconico agente segreto.

L’attore trentacinquenne è apparso in numerosi film e serie TV britannici, ma è probabilmente più noto negli Stati Uniti per aver interpretato Teseo, il fratello di Newt Scamander, in Animali fantastici: I crimini di Grindelwald e nel sequel Animali fantastici: I segreti di Silente. Attualmente Turner è protagonista al fianco di Miles Teller ed Elizabeth Olsen nel film fantasy romantico Eternity.

“Alcuni dei miei primi ricordi cinematografici sono legati a 007. Sono cresciuto guardando i film di James Bond con mio padre, fin da Licenza di uccidere con Sean Connery. Sono un fan sfegatato di Bond. Per me, è un territorio sacro”, ha dichiarato Villeneuve in una nota. “Intendo onorare la tradizione e aprire la strada a molte nuove missioni future. Questa è una responsabilità enorme, ma anche incredibilmente emozionante per me e un immenso onore. Amy, David e io siamo assolutamente entusiasti di riportarlo sullo schermo. Grazie ad Amazon MGM Studios per la loro fiducia.”

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
