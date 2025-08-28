No way up – Senza via di uscita: la spiegazione del finale del film

No Way Up – Senza via di uscita è un film horror-survival che vede i protagonisti finire in fondo a un oceano infestato dagli squali (per altri film sugli squali, leggi anche Paradise Beach – Dentro l’incubo: la storia vera dietro il film e Lo squalo: la spiegazione del finale del film di Steven Spielberg). Un aereo diretto a Cabo ospita una varietà di passeggeri, tra cui Ava, i suoi amici e una coppia di anziani nonni con la loro giovane nipotina, Rosa. Tuttavia, l’emozionante viaggio prende presto una brutta piega quando un incidente in volo fa precipitare il velivolo direttamente nell’Oceano Pacifico.

Di conseguenza, Ava e i pochi sopravvissuti che in qualche modo sono riusciti a resistere ai danni dell’incidente si ritrovano in una lotta per la sopravvivenza inimmaginabile. Il tutto mentre squali assassini iniziano a circondare il loro aereo che sta affondando. L’interpretazione unica del regista di Claudio Fäh di una storia di squali traccia un percorso avvincente, inedito, mentre la narrazione mette i personaggi in un angolo senza via d’uscita. Tuttavia, Ava e i suoi compagni sopravvissuti si rifiutano di arrendersi alla morte e lottano per raggiungere la superficie dell’acqua fino all’ultimo respiro.

La trama di No Way Up – Senza via di uscita

Ava e suo padre, il governatore locale, hanno un debole per le misure di sicurezza eccessive. Per lo stesso motivo, quando la studentessa universitaria si presenta all’aeroporto per imbarcarsi in una divertente vacanza con il suo ragazzo, Jed, e il suo amico, Kyle, la sua ex guardia del corpo dei Navy SEAL, Brandon, la accompagna. Tuttavia, anche Brandon si rende conto dell’assurdità della situazione. Alla fine accetta, quando capisce che Ava, che è sempre stata nervosa dopo la morte prematura della madre, causata da un incidente che si sarebbe potuto evitare, vuole davvero che lui sia lì.

Nel frattempo, una famiglia composta da due nonni e dalla piccola Rosa, di 10 anni, si prepara per la propria vacanza a Cabo. All’inizio, tutto procede senza intoppi mentre l’aereo decolla. Tuttavia, Ava non riesce a non rimanere nervosa, incapace di scrollarsi di dosso una brutta sensazione. Col tempo, la sua premonizione si avvera quando un uccello vola accidentalmente in uno dei motori dell’aereo. Inizialmente, il personale di bordo cerca di placare le preoccupazioni dei passeggeri, insistendo che tutto è sotto controllo. Tuttavia, le cose prendono presto una piega drammatica.

Il motore prende fuoco, creando un buco nella fiancata dell’aereo. Molti dei passeggeri che non vengono risucchiati fuori da esso muoiono a causa delle schegge. Altri annegano quando l’aereo precipita nell’Oceano Pacifico. Tuttavia, Ava e i suoi amici, seduti nella parte posteriore dell’aereo, sopravvivono all’incidente. Fortunatamente, anche Brandon sopravvive e riesce a trascinare fuori alcuni altri sopravvissuti: Rosa e sua nonna. Anche uno degli assistenti di volo, Danilo, sopravvive allo schianto. Il gruppo si stringe nella parte posteriore dell’aereo, dove si è formata una sacca d’aria sufficiente a garantire un’ora o due di aria respirabile.

In questo momento di grave crisi, Brandon prende il comando e decide di aspettare i soccorsi. Tuttavia, mentre cerca di procurarsi una bombola di ossigeno per garantire che non finiscano l’aria, incontra il più grande ostacolo alla loro sopravvivenza: gli squali. Di conseguenza, mentre Brandon riesce a guadagnare un po’ di tempo per Ava e gli altri grazie alla bombola di ossigeno, alla fine diventa cibo per i pesci. Nel frattempo, una squadra di soccorso sorvola la zona con un elicottero. Tuttavia, i sopravvissuti si trovano in una situazione ancora più critica quando l’aereo scivola dalle rocce, affondando sempre più nell’oceano.

Ava e gli altri capiscono quindi che devono trovare rapidamente una soluzione proattiva. Per un attimo, le loro speranze si accendono quando vedono i sommozzatori di soccorso trovare il relitto. Tuttavia, il loro sollievo è di breve durata, poiché gli squali divorano i sommozzatori. In seguito, Ava e Jed tentano di ritirare le bombole di ossigeno dei sommozzatori più vicini. Tuttavia, l’incontro di Jed con lo squalo gli provoca una ferita quasi mortale che lo uccide poco dopo.

Cosa accade nel finale del film

Nonostante la situazione impossibile in cui si trovano Ava e gli altri sopravvissuti, poiché il loro piano dipende da una roccia oceanica, rimane la speranza di riuscire a fuggire. Grazie all’atteggiamento positivo di Brandon e alla ricerca incessante dei pirati che il padre di Ava mette in atto per trovarla, le possibilità che il gruppo resista abbastanza a lungo da essere trovato rimangono alte. Tuttavia, un’altra aggiunta alla loro situazione difficile, ovvero la presenza degli squali, sembra segnare il loro destino. Mentre si trovano sott’acqua, il gruppo deve trovare il modo di garantire che i livelli di ossigeno durino abbastanza a lungo.

Tuttavia, questo significa che devono uscire dalla loro sacca d’aria e dirigersi verso il foro nell’aereo, dove il subacqueo ha trovato la morte. Ciò solleva il problema degli squali che aspettano con il fiato sospeso per fare di Ava e degli altri la loro preda. Fortunatamente, nella stiva dell’aereo ci sono alcune attrezzature subacquee a cui Danilo può accedere. Così, Ava, Kyle, Danilo e Rosa indossano le mute per proteggersi dal freddo dell’oceano. Da parte sua, Nana rinuncia all’attrezzatura per garantire la sicurezza della nipote. In seguito, il gruppo si prepara a nuotare verso il foro sul lato dell’aereo.

Hanno intenzione di prendere le bombole di ossigeno dei subacquei e usarle mentre nuotano verso la superficie. Quando il soffitto dell’aereo inizia a cedere alla pressione dell’acqua dell’oceano e la loro precaria presa sulla roccia scivola ulteriormente, diventa evidente che devono evacuare immediatamente l’aereo. Nana, che ha sempre saputo che non sarebbe riuscita a cavarsela senza attrezzatura nonostante le sue abilità di nuotatrice, accetta il suo destino. Crede che uscire con il gruppo li rallenterà solo perché cercheranno di dare la priorità alla sua sicurezza. Tuttavia, alla donna importa solo della sopravvivenza di sua nipote.

D’altra parte, Kyle rimane mortalmente spaventato dal piano a causa di un traumatico incidente infantile in cui è quasi annegato. Per lo stesso motivo, mentre Ava e gli altri lasciano la sacca d’aria, Kyle finisce per tornare indietro a causa della sua paura, il che alla fine lo rende un facile bersaglio per gli squali. Alla fine, Danilo e Rosa riescono a sopravvivere e a fuggire dall’aereo con la bombola da sub, nuotando fino alla fonte. Tuttavia, uno squalo nuota vicino all’apertura prima che Ava riesca a fuggire.

Chi sopravvive alla fine del film?

Dopo la morte di Brandon, Ava finisce per diventare la leader de facto del piccolo gruppo di sopravvissuti. Anche se in passato è stata frenata dalla paura, è in grado di pensare con lucidità e prendere decisioni indipendentemente da quanto le cose possano sembrare impossibili. Il suo ottimismo rimane la sua arma più potente. Tuttavia, alla fine, finisce per affrontare il suo destino da sola. Mentre lo squalo le impedisce di fuggire dallo scafo dell’aereo, Ava deve mantenere la calma e il sangue freddo per assicurarsi che il predatore non la noti.

In seguito, si rende conto che non può fuggire dal lato della nave, poiché l’imbarcazione sta scivolando sempre più sott’acqua. Di conseguenza, Ava non ha altra scelta che nuotare fino alla parte anteriore dell’aereo e fuggire da lì. Mentre l’aereo si ribalta dalla roccia e si tuffa in acqua, deve nuotare contro la pressione crescente per evitare di soccombere alla profondità dell’oceano. A differenza di Danilo e Rosa, non ha nemmeno una bombola di ossigeno. Di conseguenza, anche dopo essere fuggita dall’aereo, le sue possibilità di sopravvivenza sembrano scarse.

Alla fine, la mancanza di ossigeno ha la meglio sul suo corpo e lei è costretta ad arrendersi e smettere di lottare per la vita. Questo aiuta il suo corpo a galleggiare in superficie, grazie al giubbotto di salvataggio che indossa. Così, il suo corpo galleggia fino alla superficie dell’oceano, permettendo alla squadra di soccorso di individuarla e tirarla fuori dall’acqua. Alla fine della storia, Ava, Danilo e Rosa, gli unici sopravvissuti rimasti, vengono riportati in salvo su un elicottero. Prima di essere salvata, Ava ha visto il peluche di Rosa, Mr. Tibbs, nell’acqua e glielo ha riportato.

Prima di salire sull’aereo, Rosa aveva perso il suo orsacchiotto, cosa che l’aveva fatta arrabbiare. Mr. Tibbs è una fonte di conforto e sicurezza per la bambina, che le permette di rimanere calma anche nelle situazioni più avverse. All’aeroporto, Ava aveva trovato Mr. Tibbs per Rosa, conquistando la fiducia della bambina. Tuttavia, quando Ava riporta Mr. Tibbs a Rosa, la bambina decide di lasciarlo andare. Il signor Tibbs è stato incredibilmente importante per la bambina, fungendo da sua copertina di sicurezza.

Tuttavia, dopo essere sopravvissuta a un’esperienza così traumatica, Rosa è cambiata profondamente. Per lo stesso motivo, si rende conto che i suoi nonni, che hanno trovato la morte nell’oceano, potrebbero aver bisogno della protezione del signor Tibbs più di lei. Così, getta il peluche nell’oceano, simboleggiando la crescita del suo carattere e la conclusione della sua storia. Un finale “positivo”, ma che lascia decisamente l’amaro per tutte quelle situazioni viste nel film e che sono finite in tragedia.