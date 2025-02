Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio, trailer della nuova commedia Disney+

Disney+ ha annunciato che Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio, la nuova commedia per tutta la famiglia, debutterà il 28 marzo in esclusiva sulla piattaforma streaming.

La trama di Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio

Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio segue l’undicenne Alexander e la sua famiglia quando partono per un viaggio da sogno a Città del Messico in occasione delle vacanze di primavera. I loro piani, tuttavia, vanno terribilmente storti dopo aver scoperto un idolo maledetto. La famiglia viene messa a dura prova fino a quando non decide di riportare l’idolo nella sua legittima dimora.

Il film è interpretato da Eva Longoria, Jesse Garcia, Paulina Chávez, Rose Portillo, Cristo Fernández, Harvey Guillén, Mabel Cadena, Michelle Buteau e, per la prima volta sullo schermo, Thom Nemer, con Cheech Marin. Diretto da Marvin Lemus e scritto da Matt Lopez, Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio è basato sul libro di Judith Viorst intitolato Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day. Shawn Levy, Dan Levine, p.g.a., Dan Cohen, Lisa Henson, p.g.a. sono i produttori, mentre Eva Longoria, Emily Morris e Shelly Strong sono gli executive producer.

Alexander Garcia (Thom Nemer) ha sempre creduto di essere il più sfortunato al mondo. Per questo, quando sua madre Val (Eva Longoria), scrittrice di viaggi, escogita un piano per portare la sua famiglia apparentemente sconnessa in vacanza a Città del Messico a bordo di un camper di lusso, è sicuro che sarà un disastro. Nonostante le paure, la famiglia composta dal padre Frank (Jesse Garcia), la sorella adolescente Mia (Paulina Chávez), la nonna Lidia (Rose Portillo) e il nonno Gil (Cheech Marin), decide di mettersi in viaggio, ma le cose iniziano ad andare terribilmente storte. Dopo aver scoperto che la colpa potrebbe essere di un antico idolo maledetto, tutti dovranno unire le forze per rimetterlo al suo posto.