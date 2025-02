Avatar: Nickelodeon al lavoro su una nuova serie sequel di Legend of Korra

Nickelodeon continua a sviluppare il mondo di “Avatar: The Last Airbender” con il via libera della serie animata “Avatar: Seven Havens“. La nuova serie animata in 2D sarà composta da 26 episodi da mezz’ora distribuiti in due stagioni, o Libri 1 e 2 in stile “Avatar“. La notizia della nuova serie arriva mentre “Last Airbender” si prepara a celebrare il suo 20° anniversario, la prima serie debuttò infatti il 21 febbraio del 2005.

“Seven Havens” proviene dai creatori di “Avatar” Michael DiMartino e Bryan Konietzko sotto il banner Avatar Studios di Nickelodeon Animation a Burbank. È attualmente in produzione.

La trama di Avatar: Seven Havens

Secondo la sinossi ufficiale, la serie è ambientata in “un mondo distrutto da un cataclisma devastante. Una giovane Earthbender scopre di essere il nuovo Avatar dopo Korra, ma in questa pericolosa era, quel titolo la contrassegna come la distruttrice dell’umanità, non la sua salvatrice. Braccata da nemici umani e spirituali, lei e la sua gemella perduta da tempo devono scoprire le loro misteriose origini e salvare i Sette Rifugi prima che le ultime roccaforti della civiltà crollino”.

Questa sarà la terza serie animata di “Avatar”. Oltre a “The Last Airbender“, Nickelodeon ha precedentemente trasmesso “Avatar: The Legend of Korra” per quattro stagioni tra il 2012 e il 2014. C’è anche un film animato incentrato su Aang e sui personaggi di “Last Airbender” che uscirà nelle sale a gennaio 2026. Il cast vocale di quel film include Dave Bautista, Dionne Quan, Jessica Matten, Román Zaragoza ed Eric Nam.

Netflix ha lanciato un adattamento live-action di “Last Airbender” nel 2024, sebbene DiMartino e Konietzko abbiano abbandonato lo show molto prima del suo debutto a causa di divergenze creative. Per celebrare il 20° anniversario di “Last Airbender”, Paramount sta lanciando un’enorme quantità di nuovi contenuti “Avatar“, tra cui cortometraggi digitali, esperienze live, prodotti di consumo e giochi.