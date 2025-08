 Lilo & Stitch in streaming su Disney+ in Italia il 3 settembre

Lilo & Stitch, il film live-action campione d’incassi, debutterà su Disney+ in Italia il 3 settembre.

Il film Disney Lilo & Stitch ha ufficialmente superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale, diventando il primo titolo Motion Picture Association (MPA) del 2025 a raggiungere questo traguardo. Dopo il debutto record di 183 milioni di dollari negli Stati Uniti nel weekend del Memorial Day, il film è diventato il titolo MPA di maggior incasso dell’anno sia a livello mondiale che internazionale.

Questa rivisitazione in live-action del classico d’animazione Disney infonde nuova energia alla storia divertente e commovente di Lilo e del suo insolito “animale domestico” adottivo Stitch. Le lussureggianti ambientazioni tropicali offrono immagini tenere e accoglienti come la “famiglia acquisita” che Lilo e Stitch creano insieme, oltre a rendere omaggio in modo autentico alla cultura e alla bellezza delle Hawai’i. Lilo & Stitch è diretto dal candidato all’Oscar Dean Fleischer Camp ed è interpretato da Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis, oltre a vedere il debutto di Maia Kealoha.

I fan possono inoltre rivedere su Disney+ il classico animato che ha dato inizio a tutto, insieme alla collezione completa dell’amato franchise Lilo & Stitch. Con oltre 640 milioni di ore di streaming a livello globale, questo franchise continua a conquistare i cuori e a deliziare i fan di tutto il mondo. Un nuovo sequel è attualmente in fase di sviluppo.

Il film è una divertente e commovente rivisitazione in live-action del classico d’animazione Disney. Quando una ragazza solitaria di nome Lilo adotta Stitch, un “cucciolo” alieno, Stitch aiuta Lilo a riparare la sua famiglia distrutta, ma non senza provocare esilaranti disastri nelle isole Hawai’i.