Now You See Me – I maghi del crimine: la spiegazione del finale del film

Now You See Me – I maghi del crimine (qui la recensione) è un thriller avvincente diventato famoso per il suo colpo di scena scioccante nel terzo atto, ma anche per il suo finale un po’ confuso. Interpretato da un cast eccezionale che include Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco e Woody Harrelson, il film racconta la vita di quattro famosi maghi che si uniscono per mettere in atto una serie di illusioni pubbliche che violano la legge in diversi modi. Nonostante i continui sforzi della polizia per assicurare alla giustizia il gruppo, noto come i Quattro Cavalieri, i loro trucchi complessi e la loro acuta intelligenza consentono loro di diventare delle pseudo-celebrità che dimostrano quanto poco si sappia del mondo.

È questo un film iconico sulla magia divenuto ormai iconico, che utilizza gli stessi stratagemmi e le stesse distrazioni dei maghi nella sua narrazione per tenere il pubblico con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. È pieno di piccoli dettagli e sottotrame complicate che sono intenzionalmente facili da perdere quando si guarda il film per la prima volta, ma che diventano molto più evidenti e importanti quando lo si rivede. Proprio come i trucchi di magia inclusi nella storia, sono questi piccoli frammenti di verità nascosti sotto la finzione che spiegano il vero significato del film.

La vera identità di Dylan Rhodes

Per la maggior parte della durata di Now You See Me – I maghi del crimine, è l’agente Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) che decide di superare in astuzia i Quattro Cavalieri e guida le indagini contro di loro. Il loro gioco al gatto e al topo ad alto rischio fa avanzare gran parte della storia, ma un colpo di scena scioccante nel terzo atto rivela che Rhodes era in realtà coinvolto nei piani fin dall’inizio. Questa rivelazione inaspettata potrebbe sembrare ingiustificata all’inizio, ma la scena finale del film rivela che Rhodes è in realtà il figlio del mago caduto in disgrazia Lionel Shrike (Elias Koteas). È stato lui a reclutare i Cavalieri per eseguire questo piano complesso, con l’obiettivo di vendicare la morte di suo padre.

Shrike viene menzionato alcune volte nel corso del film e, sebbene non venga mai approfondito nei dettagli, si forniscono spiegazioni sufficienti sulla carriera del mago per capire perché l’agente Rhodes fosse così desideroso di vendicarsi. Suo padre era morto all’interno di una cassaforte difettosa durante un trucco di fuga che aveva lo scopo di salvare la sua carriera dopo che Thaddeus Bradley (Morgan Freeman) aveva svelato i suoi segreti magici. L’intero piano era stato astutamente costruito per punire coloro che erano coinvolti nella morte del genitore, offrendo alcuni interessanti commenti sull’avidità capitalistica e sulla mancanza di rimorso da parte delle aziende responsabili.

La vera natura de L’Occhio

Sebbene alcuni ritengano che il colpo di scena di Now You See Me – I maghi del crimine abbia rovinato il film, la presenza di L’Occhio aiuta in realtà a fare luce sulla situazione. Nel corso della storia, coloro che indagano sui Cavalieri iniziano a scoprire l’esistenza di una società segreta di maghi chiamata L’Occhio, che usa i propri talenti straordinari per combattere l’avidità e l’oppressione. I momenti finali del film rivelano che l’agente Rhodes è in realtà un membro del gruppo, ed è da lì che ha ottenuto le risorse e il sostegno per eseguire questo piano magistrale. Questo ha senso perché la morale e le convinzioni di L’Occhio sono perfettamente in linea con ciò che Rhodes sta cercando di ottenere.

Utilizzando i Quattro Cavalieri, Rhodes vuole abbattere le avide società che hanno tratto profitto dalla morte di suo padre. Tra queste figurano la Elkhorn Security per il suo caveau difettoso, la Tressler Insurance & Crédit Républicain per i suoi risarcimenti miseri e Thaddeus Bradley per aver infangato il nome di suo padre. I Cavalieri saranno anche dei criminali, ma stanno servendo una causa più grande di loro, cercando di apportare un vero cambiamento nella società piuttosto che diventare semplicemente popolari. Fin dal loro primo spettacolo, Rhodes e i Cavalieri mostrano la stessa ideologia del “rubare ai ricchi per dare ai poveri” che hanno imparato da L’Occhio.

La finta morte di Jack Wilder

Un momento potente verso la fine di Now You See Me – I maghi del crimine vede Jack Wilder (uno dei Quattro Cavalieri, interpretato da Dave Franco) ucciso in un incidente stradale mortale. In seguito rivela che la sua morte era solo un falso depistaggio per tenere sulle spine le autorità, ma il metodo della sua sopravvivenza è sepolto sotto tutti gli altri colpi di scena del terzo atto. È Thaddeus Bradley che indovina correttamente come Wilder ha finto la sua morte, suggerendo che i Cavalieri abbiano usato un veicolo esca e un cadavere rubato dall’obitorio per convincere l’FBI che Wilder fosse morto.

Jack ha finto la sua morte per poter lavorare nell’ombra nella fase finale del piano di Rhodes. Con l’FBI che sorvegliava solo gli altri, Jack è riuscito a entrare nella cassaforte della Elkhorn Security e a nascondere il denaro nell’auto di Bradley. Questo ha completato la tanto attesa vendetta di Rhodes, portando all’arresto di Bradley per il suo presunto coinvolgimento nel gioco. Fingendo la sua morte, Jack non ha ingannato solo l’FBI, ma anche il pubblico. È un classico esempio di depistaggio e uno dei migliori trucchi di magia di Now You See Me.

Il vero significato del finale di Now You See Me – I Maghi del Crimine

A prima vista, Now You See Me – I maghi del crimine è un film che dimostra quanto possa essere ingannevole la narrazione. Il depistaggio e la magia avvengono su due livelli: innanzitutto a livello narrativo, ma anche a livello strutturale. Il pubblico viene intenzionalmente fuorviato per tenerlo sulle spine, il che rende questo un grande film di magia in tutti i sensi. Sebbene la sceneggiatura sia un po’ confusa e non tutti i momenti siano credibili, è un esperimento che dimostra come la più grande risorsa di un film sia il modo in cui tratta il suo pubblico. Il fatto che il colpo di scena di Now You See Me – I maghi del crimine sia così imprevedibile è in realtà la prova che ha funzionato.

A un livello più tematico, il film parla dello sfruttamento e dell’eccessiva avidità delle grandi aziende capitaliste che traggono profitto dalla sfortuna altrui. Ciascuno degli eventi dei Cavalieri smaschera una società diversa per il suo trattamento immorale nei confronti di Lionel Shrike e della sua famiglia in seguito alla sua morte. Tressler è un milionario egoista che si preoccupa solo dei soldi, mentre Bradley è un intrattenitore amareggiato che trae profitto dal rovinare la carriera degli altri. Rhodes, i Cavalieri e The Eye insegnano a tutti loro una lezione importante sulle persone che sono colpite dal loro egoismo.

